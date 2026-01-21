Популярният актьор Уилям Абади кара сноуборд в Банско

Популярният френски актьор Уилям Абади кара сноуброд в Банско, съобщиха за TravelNews туристи в курорта.

Той дори се включи състезанието за европейската купа по сноуборд, което се провежда на пистите в Пирин.

Абади зае 32-ро място в класирането. Той е известен от нашумелите сериали „Емили в Париж“, Gossip Girl и Sex and the City. В момента тече поредният сезон на „Емили в Париж“, където Уилян Абади играе ролята на бизнесмена Антоан Ламберт.

В допълнение към актьорската си работа той е известен и със спортни интереси - тичане на маратон, триатлони и сноуборд. През този сезон той се е върнал на пистите, а първата му изява за сезона е на състезанията в Банско.

Европейската купа и Световната купа по алпийски сноуброд в Банско събра най-елитните състезатели по сноуборд в света.