Новини
Любопитно »
Популярният актьор Уилям Абади кара сноуборд в Банско

Популярният актьор Уилям Абади кара сноуборд в Банско

21 Януари, 2026 06:09, обновена 21 Януари, 2026 05:13 484 0

  • уилям абади-
  • актьор-
  • сноуборд-
  • банско

Той се включи в състезанието за европейската купа, което се провежда на пистите в Пирин

Популярният актьор Уилям Абади кара сноуборд в Банско - 1
Снимка: TravelNews
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Популярният френски актьор Уилям Абади кара сноуброд в Банско, съобщиха за TravelNews туристи в курорта.

Той дори се включи състезанието за европейската купа по сноуборд, което се провежда на пистите в Пирин.

Абади зае 32-ро място в класирането. Той е известен от нашумелите сериали „Емили в Париж“, Gossip Girl и Sex and the City. В момента тече поредният сезон на „Емили в Париж“, където Уилян Абади играе ролята на бизнесмена Антоан Ламберт.

В допълнение към актьорската си работа той е известен и със спортни интереси - тичане на маратон, триатлони и сноуборд. През този сезон той се е върнал на пистите, а първата му изява за сезона е на състезанията в Банско.

Европейската купа и Световната купа по алпийски сноуброд в Банско събра най-елитните състезатели по сноуборд в света.


Банско / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ