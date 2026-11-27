Една и съща кошница с покупки може да струва различно само на няколко часа път от България. Данните на Евростат за 2025 г. показват, че Северна Македония е най-евтината съседна държава като общо ценово равнище, но при най-търсените стоки за шопинг уикенд – дрехи и обувки – предимството е на страната на Турция.

Турция има ценови индекс от 59,6% спрямо средното за Европейския съюз. Северна Македония е с 54,8%, Румъния – с 65,1%, Сърбия – с 68%, а Гърция – с 87,4%. Индексът сравнява общите разходи на домакинствата за стоки и услуги, а не само цените в магазините.

Дрехите и обувките накланят избора към Турция

При облеклата и обувките Турция е първа сред съседите на България с индекс 63,7% от средното за ЕС. За сравнение, показателят е 78% в България, 82,5% в Северна Македония, 90,3% в Румъния, 94,1% в Сърбия и 94,4% в Гърция. Това прави турския град Едирне най-практичната дестинация за кратко пътуване с цел покупки на текстил, обувки, козметика и стоки за дома.

При храните картината е различна. Северна Македония е с индекс 74,8%, Турция – със 77%, а Румъния – със 79,8%. В Сърбия храните са на равнище 97,1% от средното за ЕС, а в Гърция – 105,3%. Евростат обобщава, че „Румъния е най-евтината страна за храни и безалкохолни напитки“ сред държавите от Европейския съюз, но при сравнение само със съседите на България по-ниските стойности са в Северна Македония и Турция.

Какво означава „качествени“ стоки

Официалната статистика не дава отговор коя съседна страна предлага най-качествени стоки. Ценовите равнища се изчисляват чрез сравнение на голям брой продукти и услуги, но качеството, произходът, гаранцията и надеждността на конкретната марка не са част от този индекс. Затова при покупка трябва да се проверяват етикетът, съставът, гаранционните условия и дали магазинът издава фактура.

В Турция чуждестранните посетители могат да поискат възстановяване на ДДС от магазини, които работят по схемата tax-free. Турската приходна администрация посочва, че стоките трябва да бъдат изнесени в срок до три месеца, а фактурата и покупките да бъдат представени на митницата при напускане на страната. „ДДС се възстановява при представяне на фактурата или документа при излизане на стоката през митницата“, гласят правилата.

Едирне обаче вече не е автоматично най-евтиният избор за всяка покупка. През 2025 г. местни търговци и български купувачи коментират, че поскъпването е свило разликата с България, а посещенията от български клиенти са намалели. Това означава, че пътуването има смисъл най-вече при предварително сравнение на конкретни продукти, а не при очакване всяка стока да бъде наполовина по-евтина.

Изводът е ясен: за дрехи, обувки и козметика най-добрият баланс между цена и избор е Турция, най-вече Едирне. За хранителни покупки Северна Македония може да излезе по-евтина, но нито една официална статистика не доказва, че стоките там са по-качествени.

Източник: hurriyetdailynews.com