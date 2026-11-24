Животното, заснето в истанбулския район Саръйер, не е лъвица. Това съобщи Истанбулската валия след анализ на нови кадри, направени от различни ъгли. Според властите животното не е нито лъв, нито представител на друг вид голяма котка.

Случаят започна на 22 ноември, когато в квартал Ускумрукьой беше подаден сигнал за видяна лъвица в гориста местност над спортни съоръжения. Животното беше заснето от охранителни камери, а кадрите предизвикаха мащабна операция по издирването и залавянето му живо.

Как протече издирването

В търсенето се включиха екипи на Дирекцията за опазване на природата и националните паркове, жандармерията и службата AFAD. На място работиха и ветеринарни екипи на Истанбулската голяма община и община Саръйер.

Районът беше претърсен с дронове с термовизионни камери, а наземни екипи използваха примамки и фотокапани с датчици за движение. Части от Белградската гора бяха затворени за автомобили и пешеходци, докато операцията продължаваше. На места бяха въведени и ограничения около близките жилищни райони.

Първоначално Дирекцията за опазване на природата и националните паркове съобщи, че животното е локализирано в гориста местност и че ветеринари участват в подготовката за залавянето му. По-късно обаче местоположението му остана неясно. При проверката на терена не беше открито конкретно доказателство, че в района има лъв.

Новите кадри промениха оценката

В изявлението на Истанбулската валия се посочва: „При анализа на новите изображения беше преценено, че животното не е лъв или друг вид голяма котка.“ Властите заявиха още, че всички сигнали се оценяват внимателно с оглед безопасността на гражданите.

Преди новия анализ кметът на Саръйер Мустафа Октай Аксу каза, че на кадрите животното преминава покрай кокошки, без да ги напада. Това породи предположения, че може да е било отглеждано в плен, но кметът подчерта, че няма потвърдена информация за собственик.

Истанбулската прокуратура започна проверка, която трябва да установи на кого принадлежи животното и откъде би могло да е попаднало в района. Властите призовават гражданите да подават сигнали при ново наблюдение. Към момента няма данни животното да е заловено, а последната официална оценка е, че то не е лъвица.

Източници: trthaber.com, aa.com.tr, apnews.com