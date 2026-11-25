Андрю Маунтбатън-Уиндзор е получил 750 000 британски лири от турската бизнесдама Небахат Ишбилен с очакването да ѝ помогне по въпрос, свързан с паспорта или пребиваването ѝ, беше заявено във Висшия съд в Лондон. Плащането е направено през ноември 2019 г., а бившият кралски особа по-късно е върнал парите.

Ишбилен, на 81 години, води гражданско дело срещу бившия си финансов съветник Селман Тюрк. Тя твърди, че той е присвоил или неправомерно е разпоредил десетки милиони паунда от нейното състояние, като общата стойност на спорните средства е около 40 милиона лири.

Според адвокатите на Ишбилен Тюрк я е подвел, че плащането към Андрю е необходимо като „подарък“ за оказано съдействие по въпрос, свързан с турския ѝ паспорт. Адвокатът Саймън Колтън KC заяви пред съда, че Тюрк „нечестно и системно е злоупотребявал с доверието“, което клиентката му му е оказала.

Тюрк отхвърля обвиненията. Неговата версия е, че Ишбилен е знаела за плащането и го е одобрила, защото се е надявала Андрю да помогне на съпруга ѝ Илхан Ишбилен. Бившият турски политик е в затвора в Турция, а според защитата му съпругата му е искала да използва контактите на бившия херцог на Йорк, за да потърси съдействие по случая.

„Плащането е било подарък с надеждата господин Маунтбатън-Уиндзор да предприеме действия, за да помогне на съпруга ѝ“, посочва защитата на Тюрк в писмени становища. Тя твърди още, че Ишбилен е участвала в частна вечеря с Андрю и Сара Фъргюсън през декември 2019 г., на която е обсъждано положението на съпруга ѝ.

Плащания към семейството

В съдебните материали се посочват и други преводи, свързани с близки на Андрю. Около 210 000 лири са били изпратени към компанията Alphabet Capital, като по-голямата част от сумата впоследствие е достигнала до Сара Фъргюсън. Към нея е направен и отделен превод от 50 000 лири през февруари 2020 г.

Принцеса Юджини е получила 15 000 лири през октомври 2019 г., описани като подарък за рождения ден на майка ѝ. В документите се споменава и плащане, обозначено като подарък за сватбата на принцеса Беатрис, но банкови служители не са успели да установят дали средствата са били предназначени за подарък или за разходи по сватбата.

Ишбилен твърди, че Тюрк е използвал подвеждащи фактури, подправени подписи и документи със задна дата, за да прикрие операциите със средствата ѝ. Той отрича да е действал нечестно и настоява, че всички преводи са били извършени с нейно разрешение.

Андрю Маунтбатън-Уиндзор не е обвинен в измама или друго нарушение по делото. Той е постигнал споразумение с Ишбилен и е възстановил получените 750 000 лири. По-рано съдът е разрешил да му бъде връчена призовка, а показанията му са насрочени за 14 декември.

Процесът се очаква да продължи до март. След приключването му съдия Адам Джонсън ще постанови писмено решение.