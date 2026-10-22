Александра Фейгин и Петър Дочев показаха любовта си в Будапеща (СНИМКИ)

Александра Фейгин и Петър Дочев вече не крият връзката си. Фигуристката публикува снимки от Будапеща, на които позира с актьора и телевизионен водещ, а на един от кадрите двамата са хванати за ръце.
Фейгин е добавила към снимките емоджи с унгарското знаме и блясък, без допълнителен текст. Кадрите идват след месеци на общи появи, пътувания и професионални ангажименти, които постепенно насочиха вниманието към отношенията между двамата.
От телевизионното студио до общата сцена
Александра Фейгин и Петър Дочев се запознават покрай нейно гостуване в предаването „Преди обед“, където той ѝ взема интервю. Впоследствие двамата започват да работят заедно по различни проекти, сред които е спектакълът „Кораб в сърцето“. Постановката съчетава театър, поезия и фигурно пързаляне и е вдъхновена от света и стиховете на Христо Фотев.
„Покрай проекти заедно видяхме, че имаме някакъв интерес“, разказа Фейгин в подкаста „След игрите“. Тя обясни, че отношенията им са се развили постепенно, след като започнали да прекарват повече време заедно и открили общи теми.
Фигуристката каза още, че интелигентността на Дочев я е впечатлила. По думите ѝ той е по-романтичният от двамата и именно той по-често прави жестове към нея.
Първите намеци дойдоха през лятото
През август отношенията им станаха тема на светските публикации след почти едновременни снимки от една и съща морска дестинация. Дочев показа кадри с морска гледка и русокоса жена, снимана в гръб, както и сенки на двама души, хванати за ръце. Фейгин също публикува снимки от място със сходен пейзаж и характерни бели къщи.
Източник: ladyzone.bg
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07:00 22.10.2026