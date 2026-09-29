DARA покори и Унгария: имитираха победителката в Евровизия в унгарското „Като две капки вода“ (ВИДЕО)

Българската поп певица DARA се превърна в герой на унгарското телевизионно шоу „Sztárban Sztár“, местната версия на формата „Като две капки вода“. Във втория лайв на предаването унгарската изпълнителка Адам Софи влезе в образа на Дарина Йотова и представи песента „Bangaranga“.
Имитацията се оказа един от големите моменти на вечерта. Адам Софи получи максималните 40 точки от журито, а след края на изпълнението четиримата оценяващи я аплодираха на крака. В крайна сметка именно превъплъщението ѝ в DARA донесе на певицата победата в епизода и директно класиране за следващото предаване.
Унгарските медии отделиха специално внимание на представянето. Index описва изпълнението като впечатляващо не само вокално, но и заради начина, по който Адам Софи е пресъздала сценичното поведение, мимиките и хореографията на българската звезда.
Журито също подчертава трудността на задачата. Според актрисата и телевизионна водеща Клаудия Липтаи Софи е трябвало едновременно да се справи с по-лиричните вокални моменти и с по-игривата страна на образа, без изпълнението да се превърне в пародия. Музикантът Саби Пап от своя страна отбелязва характерната лекота, израженията и движенията, с които певицата е пресъздала DARA.
Подготовката за „Bangaranga“ се оказала сериозно физическо предизвикателство. Още преди шоуто Адам Софи признава, че номерът изисква добра издръжливост и контрол на дишането заради съчетанието между пеене и динамична хореография.
Унгарската певица дори започнала да тича, докато разговаря по телефона, за да подобри издръжливостта си. Тя намалила и пушенето, а алкохола спряла напълно в периода на подготовката за „Sztárban Sztár“.
За Адам Софи победата с образа на DARA е второ поредно силно представяне в шоуто. В първия лайв тя се превъплъщава в британската певица Ейми Уайнхаус и отново получава максималните 40 точки от журито.
Адам Софи е позната на унгарската публика още от тийнейджърските си години. На 14 години участва в местния „X-Faktor“, а впоследствие развива музикална кариера под артистичното име Sofi.
Участието на образа на DARA в „Sztárban Sztár“ е любопитно и по друга причина. Самата родна звезда, която спечели Евровизия тази година започна кариерата си именно с този телевизионен формат. Освен това DARA участва и в „Като две капки вода“, където показа удивителни данни.
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