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Рецепта на деня: Шоколадов чиа пудинг с мед, готов за 20 минути
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Шоколадов чиа пудинг с мед, готов за 20 минути

13 Ноември, 2026 10:05 107 3

  • шоколадов чиа пудинг-
  • чиа семена-
  • десерт с мед-
  • бял шоколад-
  • черен шоколад

Десертът се приготвя с два вида шоколад, чиа семена и мед

Рецепта на деня: Шоколадов чиа пудинг с мед, готов за 20 минути - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • прясно мляко - 600 мл;
  • чиа - 110 г;
  • бял шоколад - 50 г фондан за разтапяне;
  • черен шоколад - 70 г фондант за разтапяне;
  • ванилова захар - 1/2 ч.л.;
  • мед - или друг подсладител на вкус;
  • лешници - печени без сол, за гарниране.

Начин на приготвяне:

Млякото се разделя на две равни части и всяка от тях се загрява до точка на завиране. След отстраняването от котлона в едната част се добавя натрошеният бял шоколад, а в другата - черният. Разбъркването продължава, докато шоколадът се разтопи напълно. В бялата смес се слага ваниловата захар, а при необходимост се добавя и мед.

Когато двете смеси се охладят леко, към бялата се прибавят 60 г чиа семена, а към кафявата - между 40 и 50 г. Важно е разбъркването да е старателно, за да не останат бучки.

Нужни са около три часа за сгъстяване

Чиа смесите се оставят да престоят, докато семената набъбнат и се получи гъст крем. Обикновено около три часа са достатъчни, но десертът може да бъде приготвен и от предната вечер. Ако пудингът стане прекалено гъст, към него се добавя малко мляко. При по-рядка консистенция се препоръчва допълнително охлаждане за около час.

Готовият пудинг се разпределя в прозрачни чаши на редуващи се пластове от бялата и кафявата смес. Може да се направят два или повече слоя в зависимост от размера на съдовете. Накрая десертът се поръсва с печени натрошени лешници.

Източник: recepti.gotvach.bg


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