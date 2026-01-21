Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Бял лава кейк
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Бял лава кейк

21 Януари, 2026 10:05 611 3

  • лава кейк-
  • бял шоколад-
  • течен център-
  • десерт-
  • какво да сготвя

Класика с фин млечен вкус

Рецепта на деня: Бял лава кейк - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • бял шоколад - 200 г;
  • масло - 120 г;
  • яйца - 2 бр.;
  • жълтъци - 2 бр.
  • захар - 70 г;
  • брашно - 40 г;
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • сол - 1 щипка.

Начин на приготвяне:

Белият шоколад и маслото се разтопяват на водна баня до гладка и лъскава смес и се оставят леко да се охладят.

Яйцата, жълтъците и захарта се разбиват до светъл и пухкав крем, към който се добавят ванилията и щипката сол.

Шоколадовата смес се добавя към яйчния крем и се разбърква внимателно до хомогенност, след което се прибавя пресятото брашно и сместа се разбърква кратко, без да се преработва.

Формичките се намазват с масло и се поръсват с брашно, пълнят се до около 2/3 и се пекат в предварително загрята фурна на 200°C до стегнати краища и мека, течна сърцевина. За по-течна сърцевина печенето се спира около 9 минути, а за по-плътен център - около 11 минути. Формите не бива да се препълват!

Лава кейковете се оставят да починат 1 минута, след което се обръщат внимателно върху чиния и се сервират веднага, пише gotvach.bg.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вулкан

    5 0 Отговор
    Колко красавици съм почерпил с изригване на бяла лава....... Хапват си бе.......

    10:08 21.01.2026

  • 2 Хмм

    1 0 Отговор
    картинката е супер, въпреки че не обичам бял шоколад

    10:19 21.01.2026

  • 3 главната джамия и центъра ((((

    0 0 Отговор
    За спане и добър сън :D:D забавно но не е смешно транс на пиенето

    11:06 21.01.2026