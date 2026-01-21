Рецепта на деня: Бял лава кейк

Необходими продукти:

бял шоколад - 200 г;

масло - 120 г;

яйца - 2 бр.;

жълтъци - 2 бр.

захар - 70 г;

брашно - 40 г;

ванилия - 1 ч.л.;

сол - 1 щипка.

Начин на приготвяне:

Белият шоколад и маслото се разтопяват на водна баня до гладка и лъскава смес и се оставят леко да се охладят.

Яйцата, жълтъците и захарта се разбиват до светъл и пухкав крем, към който се добавят ванилията и щипката сол.

Шоколадовата смес се добавя към яйчния крем и се разбърква внимателно до хомогенност, след което се прибавя пресятото брашно и сместа се разбърква кратко, без да се преработва.

Формичките се намазват с масло и се поръсват с брашно, пълнят се до около 2/3 и се пекат в предварително загрята фурна на 200°C до стегнати краища и мека, течна сърцевина. За по-течна сърцевина печенето се спира около 9 минути, а за по-плътен център - около 11 минути. Формите не бива да се препълват!

Лава кейковете се оставят да починат 1 минута, след което се обръщат внимателно върху чиния и се сервират веднага, пише gotvach.bg.