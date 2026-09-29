Рецепта на деня: Мраморен тиквен кекс на шоколадови вълни

Тиквеното пюре придава на този мраморен тиквен кекс сочност, цвят и естествена сладост, а комбинацията от канела, индийско орехче и черен шоколад го превръща в ароматен есенен десерт. Рецептата е за 10 порции и изисква общо около 80 минути.

Продукти за тиквения кекс

300 г тиквено пюре

260 г брашно

180 г захар

3 яйца

120 мл олио

40 мл прясно мляко

10 г бакпулвер

1/2 чаена лъжичка сода бикарбонат

1 чаена лъжичка ванилия

1 чаена лъжичка канела

1/4 чаена лъжичка индийско орехче

1 щипка сол

35 г какао

50 г черен шоколад

2 супени лъжици прясно мляко за шоколадовата смес

10 г масло и 1 супена лъжица брашно за формата

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 175 градуса. Продълговата форма за кекс се намазва с масло и се поръсва с брашно. Ако тиквеното пюре е по-рядко, се оставя в цедка за около 10 минути, за да се отцеди излишната течност.

Яйцата се разбиват със захарта за 3-4 минути, докато сместа изсветлее. Добавят се олиото, тиквеното пюре, ванилията и 40 мл прясно мляко. В отделна купа се смесват брашното, бакпулверът, содата, канелата, индийското орехче и солта. Сухите съставки се пресяват към тиквената смес и се разбъркват с шпатула само до поемане на брашното.

Черният шоколад се разтопява на водна баня или на кратки интервали в микровълнова фурна. Какаото се разбърква с двете супени лъжици прясно мляко до гъста паста и се смесва с шоколада. Половината от тиквеното тесто се отделя и към нея се добавя шоколадовата смес.

В подготвената форма се редуват лъжици от светлото и шоколадовото тесто. За мраморния ефект през сместа се прокарва дървено шишче или дръжката на лъжица с няколко плавни движения. Не трябва да се разбърква прекалено, за да останат ясно различими двата цвята.

Кексът се пече 50-60 минути. Готовността се проверява с дървено шишче в центъра. То трябва да излезе сухо или с няколко влажни трохи. Ако повърхността потъмнее по-бързо, през последните 10-15 минути формата може да се покрие свободно с хартия за печене.

Охлаждане и съхранение

След изпичане кексът се оставя във формата за 15 минути, след което се прехвърля върху решетка. Най-добре е да се реже напълно изстинал, когато шоколадовите вълни се виждат по-ясно. Подходящ е за сервиране с кафе, чай или топло мляко.

Мраморният тиквен кекс се съхранява до 3 дни в добре затворена кутия на стайна температура. За по-дълго съхранение може да се нареже на парчета, да се увие и да се замрази до 2 месеца. Размразява се бавно на стайна температура.

Източници: Gotvach.bg