Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Мраморен тиквен кекс на шоколадови вълни
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Мраморен тиквен кекс на шоколадови вълни

29 Септември, 2026 10:05 341 1

  • мраморен тиквен кекс-
  • тиквено пюре-
  • черен шоколад-
  • есенни десерти-
  • домашен кекс

Сочен есенен сладкиш с тиквено пюре, канела и наситена шоколадова част

Рецепта на деня: Мраморен тиквен кекс на шоколадови вълни - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тиквеното пюре придава на този мраморен тиквен кекс сочност, цвят и естествена сладост, а комбинацията от канела, индийско орехче и черен шоколад го превръща в ароматен есенен десерт. Рецептата е за 10 порции и изисква общо около 80 минути.

Продукти за тиквения кекс

  • 300 г тиквено пюре
  • 260 г брашно
  • 180 г захар
  • 3 яйца
  • 120 мл олио
  • 40 мл прясно мляко
  • 10 г бакпулвер
  • 1/2 чаена лъжичка сода бикарбонат
  • 1 чаена лъжичка ванилия
  • 1 чаена лъжичка канела
  • 1/4 чаена лъжичка индийско орехче
  • 1 щипка сол
  • 35 г какао
  • 50 г черен шоколад
  • 2 супени лъжици прясно мляко за шоколадовата смес
  • 10 г масло и 1 супена лъжица брашно за формата

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 175 градуса. Продълговата форма за кекс се намазва с масло и се поръсва с брашно. Ако тиквеното пюре е по-рядко, се оставя в цедка за около 10 минути, за да се отцеди излишната течност.

Яйцата се разбиват със захарта за 3-4 минути, докато сместа изсветлее. Добавят се олиото, тиквеното пюре, ванилията и 40 мл прясно мляко. В отделна купа се смесват брашното, бакпулверът, содата, канелата, индийското орехче и солта. Сухите съставки се пресяват към тиквената смес и се разбъркват с шпатула само до поемане на брашното.

Черният шоколад се разтопява на водна баня или на кратки интервали в микровълнова фурна. Какаото се разбърква с двете супени лъжици прясно мляко до гъста паста и се смесва с шоколада. Половината от тиквеното тесто се отделя и към нея се добавя шоколадовата смес.

В подготвената форма се редуват лъжици от светлото и шоколадовото тесто. За мраморния ефект през сместа се прокарва дървено шишче или дръжката на лъжица с няколко плавни движения. Не трябва да се разбърква прекалено, за да останат ясно различими двата цвята.

Кексът се пече 50-60 минути. Готовността се проверява с дървено шишче в центъра. То трябва да излезе сухо или с няколко влажни трохи. Ако повърхността потъмнее по-бързо, през последните 10-15 минути формата може да се покрие свободно с хартия за печене.

Охлаждане и съхранение

След изпичане кексът се оставя във формата за 15 минути, след което се прехвърля върху решетка. Най-добре е да се реже напълно изстинал, когато шоколадовите вълни се виждат по-ясно. Подходящ е за сервиране с кафе, чай или топло мляко.

Мраморният тиквен кекс се съхранява до 3 дни в добре затворена кутия на стайна температура. За по-дълго съхранение може да се нареже на парчета, да се увие и да се замрази до 2 месеца. Размразява се бавно на стайна температура.

Източници: Gotvach.bg


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МакедонецЪТ

    0 0 Отговор
    Кунилина Маринова, абе, бре...

    10:16 29.09.2026