Изследователи установиха вещество в тъмния шоколад, което забавя стареенето

Ново научно изследване сочи, че консумацията на тъмен шоколад може да бъде свързана с по-бавно биологично стареене и потенциално с по-дълга продължителност на живота. Ползите се свързват с какаото – основната съставка на тъмния шоколад – и по-специално с естествено съдържащото се в него съединение теобромин.

Теоброминът е алкалоид, произвеждан от растенията, който придава характерния горчив вкус на неподсладения шоколад. Според новите данни веществото е свързано с по-ниска биологична възраст – показател, който отразява степента на натрупани клетъчни увреждания във времето, независимо от календарната възраст.

Изследването е проведено от екип, ръководен от проф. Джордана Бел, специалист по епигеномика в King’s College London, и включва анализ на здравни данни от две големи европейски кохорти – 509 участници от британския регистър TwinsUK и 1160 души от германското проучване KORA. Общо 1669 участници със средна възраст около 60 години са били проследени, без да са подбирани въз основа на конкретни заболявания.

За оценка на биологичното стареене учените са използвали епигенетични маркери – химични промени в ДНК, както и дължината на теломерите, защитните структури в краищата на хромозомите. Скъсяването на теломерите е утвърден биологичен маркер, свързан със стареенето и повишения риск от възрастово обусловени заболявания.

Резултатите, публикувани в научното списание Aging, показват, че участниците с по-високи нива на теобромин в кръвта имат биологична възраст, по-ниска от тяхната календарна възраст. Анализът на други метаболити, съдържащи се в какаото и кафето, не показва подобна зависимост, което насочва към специфичната роля на теобромина.

Макар механизмът на действие да не е напълно изяснен, предишни изследвания вече са свързвали теобромина с редица ползи за човешкото здраве, включително понижен риск от сърдечносъдови заболявания. Данни сочат, че веществото може да допринася за понижаване на кръвното налягане, подобряване на кръвообращението, стимулиране на мастния метаболизъм и подпомагане на когнитивните функции. Въпреки че теоброминът е токсичен за кучета, при хората той се счита за безопасен в обичайните хранителни количества.

Учените уточняват, че ефектът вероятно не се дължи единствено на теобромина, а може да е резултат от взаимодействие с други биоактивни вещества в тъмния шоколад, като полифенолите, за които е известно, че влияят благоприятно върху здравето. Подобни растителни съединения могат да въздействат върху начина, по който гените се „включват“ и „изключват“, като по този начин влияят върху процесите на стареене.

Изследването се вписва в нарастващия обем научни публикации за ползите от какаото. Предишни проучвания показват, че то може да намали когнитивния спад при хора с повишен риск от деменция, да подобри паметовите способности и да допринесе за понижаване на кръвното налягане. За разлика от тъмния шоколад, доказателствата за здравословни ползи от млечния шоколад са ограничени поради по-ниското съдържание на какао и по-високите нива на захар и мазнини.

Авторите подчертават, че резултатите не са основание за увеличаване на консумацията на шоколад. Дори тъмният шоколад може да съдържа значителни количества мазнини и захар и следва да се приема умерено като част от балансиран хранителен режим. По думите на проф. Бел, точните количества теобромин варират в зависимост от вида на продукта и начина на преработка – тъмният шоколад съдържа най-много какаови твърди вещества, млечният значително по-малко, а белият шоколад не съдържа теобромин.