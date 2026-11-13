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Stray Kids обяви концерти в Северна Америка и Европа
  Тема: Известни личности

Stray Kids обяви концерти в Северна Америка и Европа

13 Ноември, 2026 15:43 45 1

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Групата започва северноамериканската част от турнето RUN IT на 16 май 2027 г. в Сиатъл. Европейските концерти ще завършат на стадион „Сан Сиро“ в Милано

Stray Kids обяви концерти в Северна Америка и Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Stray Kids ще продължи световното си турне RUN IT с концерти на стадиони в Северна Америка и Европа през 2027 г. Северноамериканската част започва на 16 май в Сиатъл, а европейската ще завърши на 31 юли със спектакъл на стадион „Сан Сиро“ в Милано.

Графикът включва още Ванкувър, Санта Клара, Сан Диего, Лос Анджелис, Арлингтън, Хюстън, Атланта, Маями, Орландо, Чикаго, Балтимор, Ийст Ръдърфорд и Торонто. В Европа групата ще има концерти в Париж, Лондон, Мюнхен, Виена, Барселона и Арнем. Датите и залите са обявени в графика на промоутъра Live Nation.

„Наистина сме много щастливи, че имаме шанса и възможността да стигнем по-далеч и да покажем изпълненията си на хората, които ни очакват“, каза лидерът на осемчленната група Банчан.

Турнето ще продължи без Лий Ноу

Концертите в Северна Америка и Европа ще бъдат изнесени без Лий Ноу. Той ще стане първият член на Stray Kids, който ще започне задължителната си военна служба в Южна Корея. Според обявения график това ще се случи в началото на 2027 г.

Разширяването на обиколката идва след поредица от успехи за групата. През август 2026 г. миниалбумът This & That оглави Billboard 200 и стана деветият пореден албум на Stray Kids, достигнал първо място в американската класация. Това постави групата сред изпълнителите с най-устойчиво присъствие на върха на чарта.

В сравнение с турнето dominATE от 2024 и 2025 г. новият график включва по-големи концертни площадки в няколко региона. Сред тях са Lumen Field в Сиатъл, SoFi Stadium в района на Лос Анджелис, Allianz Arena в Мюнхен, Tottenham Hotspur Stadium в Лондон и Stadio San Siro в Милано.

Банчан посочи възможно сътрудничество

Австралийските членове Банчан и Феликс разказаха, че изпитват носталгия по Сидни, където са израснали, и че им липсва времето, прекарано по плажовете на града.

Банчан каза още, че е отворен към бъдещи съвместни проекти с базирания в Сидни хип-хоп колектив 1300. „Винаги сме на линия, така че просто ни се обадете. Може да се съберем, за да създадем нещо“, заяви той.

Хюнджин пък сподели, че се надява натовареният график да му остави време за коледно парти. Той описа планове за разходка в снега, коледни песни и чаша горещ шоколад с маршмелоу, преди групата да продължи подготовката си за следващата година.

Източници: bta.bg, uk.marketscreener.com


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