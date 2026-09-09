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Стиви Уондър празнува 50-годишнината на любимия си албум със световно турне

Стиви Уондър празнува 50-годишнината на любимия си албум със световно турне

9 Септември, 2026 16:58 462 2

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Албумът „Songs in the Key of Life“ излезе през септември 1976 г. и съдържа някои от най-емблематичните му парчета

Стиви Уондър празнува 50-годишнината на любимия си албум със световно турне - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският певец и композитор Стиви Уондър обяви световно турне по повод 50-годишнината на един от най-значимите си албуми, „Songs in the Key of Life“. На всеки концерт 76-годишният музикант ще изпълнява произведението в пълния му вид.

Юбилейното турне започва на 13 октомври 2026 г. в Бирмингам, Великобритания. Европейската част включва концерти в Париж, Копенхаген, Осло, Стокхолм, Амстердам и Дъблин, както и участия в Лондон, Манчестър и Глазгоу. Финалът на европейските дати е насрочен за 11 ноември в OVO Hydro в Глазгоу.

Американската част стартира на 19 ноември в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк. Следват концерти в Чикаго, Вашингтон и Детройт, където Стиви Уондър израства и започва музикалната си кариера. Последният обявен концерт е на 19 декември в Intuit Dome в Лос Анджелис.

„Songs in the Key of Life“ излиза през септември 1976 г. и се превръща в едно от определящите произведения в кариерата на Стиви Уондър. Двойният албум дебютира директно на първо място в Billboard 200, рядко постижение за времето си, и прекарва общо 14 седмици на върха на американската класация.

Сред най-разпознаваемите песни в албума са „Sir Duke“, „I Wish“, „Isn't She Lovely“, „As“, „Pastime Paradise“ и „Another Star“. В записите участват музиканти като джаз пианиста Хърби Хенкок, а Стиви Уондър е основният автор, продуцент и инструменталист в мащабния проект.

Албумът печели „Грами“ за албум на годината през 1977 г., третата подобна награда за Стиви Уондър в рамките на четири години. Той получава и отличието за най-добро мъжко поп вокално изпълнение, а работата по проекта допринася за наградата му за продуцент на годината. По-късно „Songs in the Key of Life“ е включен в Залата на славата на „Грами“ през 2002 г. и в Националния регистър на звукозаписите към Библиотеката на Конгреса на САЩ през 2005 г.

„Songs in the Key of Life“ остава и един от най-влиятелните албуми в популярната музика. Песни от него са използвани и семплирани от редица по-късни изпълнители, а композицията „Pastime Paradise“ става основа за хита „Gangsta's Paradise“ на рапъра Coolio.

Самият Стиви Уондър неведнъж е определял албума като произведението, с което се гордее най-силно. Юбилейната обиколка е първото му пълно турне след „Sing Your Song! As We Fix Our Nation's Broken Heart“ през 2024 г., макар през последните две години музикантът да продължава да прави специални концертни и телевизионни участия.

Предварителната продажба на билети за част от концертите започва на 9 септември, а общата продажба за редица пазари е насрочена за 11 септември.


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  • 1 честен ционист

    0 2 Отговор
    За какво му е на Стиви ръчен часовник, ако не види завалията? Все едно Баце да има читателска карта у портфейла.

    17:06 09.09.2026

  • 2 Георги

    0 2 Отговор
    Стиви Уондър като бил малък техните го наказвали като размествали мебелите.

    17:17 09.09.2026