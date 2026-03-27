K-pop звездите от BTS се оплакаха от смазващо работно напрежение

Световноизвестната кей-поп група BTS разкрива детайли за интензивния процес по създаването на новия си албум „Arirang“ в документалния филм на Netflix „BTS: The Return“, който проследява завръщането им на сцената след близо шестгодишна пауза.

В продукцията членовете на групата – Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Ар Ем, Джимин, Ви и Джънгкук – говорят открито за натиска в индустрията и физическото и психическо натоварване, съпътстващо създаването на нова музика.

Лидерът Ар Ем признава: „Започнах да правя музика, защото имах какво да кажа на света, но в кей-поп системата има постоянно производство, така че трябва да продължаваме да се движим.“ Той допълва, че е загубил усещането за идентичност на групата и че дори мисълта за почивка носи вина: „Ако кажа, че имаме нужда от почивка, дори да го призная, се чувствам виновен, сякаш извършвам престъпление.“

Джънгкук също прави директна оценка на работния процес: „Това, което малко ме стресира, е, че просто искам да се забавлявам, правейки музика, но чувствам, че работим като фабрика.“ Изказването му подчертава механичния ритъм, който често съпътства продукцията в кей-поп индустрията.

Джин от своя страна прави разграничение между миналото и настоящето на групата: „Преди преминавахме през много страдание в процеса. Сега, ако една песен не се получи, просто не се получава и продължаваме напред.“ Той допълва: „В крайна сметка никога не знаем дали ще стане хит.“

Документалният филм поставя и по-широк контекст за индустрията, в която работят BTS – среда, често критикувана заради високите изисквания и натоварването върху артистите. През последните години случаи като смъртта на Ким Джонг-хюн от SHINee, Гу Хара и Мунбин от Astro насочиха вниманието към проблемите с психичното здраве на звездите в кей-попа.

„BTS: The Return“ проследява събирането на групата в Лос Анджелис през август 2025 г., където започва работата по „Arirang“, издаден на 20 март. Проектът е първият им съвместен албум след „Be“ (2020), след като членовете преминаха през задължителната военна служба.

Джей-Хоуп коментира решението за ускорено завръщане: „Искахме да избегнем дълга пауза след уволнението. Затова сега бързаме и работим на пълни обороти по този албум, въпреки че е специален проект.“

Ар Ем също говори за трудната адаптация след паузата: „Малко се паникьосвам при мисълта да се събуждам всеки ден. Не самото събуждане, а това, че в армията живеех един и същ ден отново и отново.“ Той добавя: „Сега всичко се променя постоянно. Тенденциите се сменят на всяко тримесечие. Появяват се много талантливи нови артисти. Трябва и ние да се променим.“

Шуга поставя въпроса за устойчивостта на успеха: „Преди си мислех, че всичко това ще свърши в някакъв момент. И понякога още си мисля: вероятно ще трябва да спра, ако тялото ми не издържи.“

Джънгкук коментира и тежестта на глобалната популярност: „Колкото и да сме благодарни за голямата международна публика, това ниво на слава е трудно за носене.“ Той добавя: „Когато погледна себе си, не мисля, че съм нещо толкова специално… Има част от мен, която просто иска да бъде възприемана като певец и нищо повече.“

Въпреки че BTS разполагат с по-голям творчески контрол в сравнение с много други кей-поп изпълнители, те остават част от интензивния цикъл на индустрията, включващ постоянни издания, участия и промоции. Самите те признават, че тежестта на статута им е осезаема.

„Мисля, че това е същността на BTS“, казва Ар Ем. „Носим тази голяма, невероятна корона. Понякога тя е тежка, почти непоносима, и е страшно да я носиш.“

Джей-Хоуп акцентира върху липсата на ориентир: „Обикновено животът на кей-поп артист е кратък, но нашият се удължи. Натискът е, че трябва да решим какво да запазим и какво да променим… Но за тези въпроси няма отговор. Няма примери.“

Работата по „Arirang“ се оказва особено трудна, предвид дългото отсъствие и времето, в което членовете са били разделени. Джин признава: „Работихме много усилено, за да подготвим всичко за този албум. Това е наистина вълнуващ момент, много съм щастлив.“ В същото време добавя: „Но честно казано, има огромен натиск. Не мисля, че съм създаден да живея живота на суперзвезда. Станах много по-известен, отколкото заслужавам.“

Ви изразява притеснения относно възприемането на новия материал: „Притеснявам се, че публиката няма да хареса тези текстове, защото те са важни само за нас.“

Ар Ем обобщава творческите трудности: „Сякаш тичаме в кръг, опитвайки се да довършим последните две песни, но се чувствам изгубен относно това какво всъщност представлява този албум като цяло.“

Документалният филм очертава не само процеса по създаване на „Arirang“, но и вътрешните колебания на групата в момент, в който тя се опитва да съчетае глобалния си статут с личната си идентичност и творческа посока.