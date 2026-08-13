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Член на кей-поп групата BTS изгуби слуха си насред световното им турне

Член на кей-поп групата BTS изгуби слуха си насред световното им турне

13 Август, 2026 17:30 481 5

  • bts-
  • k-pop-
  • кей-поп-
  • загуба на слух-
  • слух-
  • ухо

Първоначално певецът си мислил, че проблемът се дължи на изтощение и го игнорирал

Член на кей-поп групата BTS изгуби слуха си насред световното им турне - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Техьон, по-известен като V от южнокорейската група BTS, разкри пред фенове, че се лекува за проблем със слуха в дясното ухо, който по думите му е значително по-слаб в сравнение с лявото.

30-годишният K-pop изпълнител говори за здравословното си състояние по време на излъчване на живо в сряда. V обясни, че първоначално не е приемал проблема достатъчно сериозно, но в момента приема медикаменти и редовно посещава болница за прегледи и проследяване на състоянието.

По думите на Ким Техьон слухът в дясното му ухо функционира приблизително на една трета от нивото на лявото. Той посочи още, че състоянието се е влошило по време на задължителната му военна служба в Южна Корея, която започна през 2023 г. и приключи през юни 2025 г.

Разкритието идва в разгара на световното турне на BTS „Arirang World Tour“, което започна в Южна Корея през април 2026 г. и събра отново седемте членове на групата след приключването на индивидуалната им военна служба. След концертите в Балтимор предстоят изяви в градове сред които Лос Анджелис, Буенос Айрес, Банкок, Сидни и Хонконг.

В същото излъчване участва и певецът Чон Джонгук, известен като Jungkook, който също разкри здравословен проблем. Изпълнителят съобщи, че изпитва болки в подбедрицата и е близо до стрес фрактура, поради което ще трябва внимателно да контролира натоварването си, за да продължи участието си в турнето.

Новините за здравословното състояние на V и Jungkook идват в активен период за BTS. През юли групата привлече внимание и с решението да не подава своя музика за разглеждане за 69-ите награди „Грами“.

Решението последва въвеждането на новата категория Best Asian Pop Music Performance. Според официалната информация на Recording Academy тя е създадена, за да отличава азиатската поп музика, включително K-pop, J-pop и C-pop, и ще бъде част от наградите „Грами“ през 2027 г.

Главният изпълнителен директор на Recording Academy Харви Мейсън-младши заяви, че целта на новата категория е да разшири признанието за азиатските изпълнители, а не да ги отделя от останалите жанрове. По думите му азиатската поп музика вече е сред най-значимите и устойчиви сили в световната музикална индустрия.


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  • 1 Ами

    4 1 Отговор
    Да си купи апартче за уши,вече е инвалид край на кариерата му.

    17:36 13.08.2026

  • 2 Хахаха

    5 0 Отговор
    Тоя като го гледам, деТственоста си е загубил...

    17:46 13.08.2026

  • 3 Край

    3 0 Отговор
    Изхвърляйте го този от групата , не ме кефите вече.

    17:47 13.08.2026

  • 4 Механик

    0 0 Отговор
    Боли ма фара, че някакъв о тГЕЙ-поп група си загубил слуха. Федерасти бол. Един по-малко е дребна работа. Света нищо не е загубил

    17:58 13.08.2026

  • 5 Гошката

    0 0 Отговор
    Каква група ? Кей-поп : DDD

    18:09 13.08.2026