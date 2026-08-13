Член на кей-поп групата BTS изгуби слуха си насред световното им турне

Ким Техьон, по-известен като V от южнокорейската група BTS, разкри пред фенове, че се лекува за проблем със слуха в дясното ухо, който по думите му е значително по-слаб в сравнение с лявото.

30-годишният K-pop изпълнител говори за здравословното си състояние по време на излъчване на живо в сряда. V обясни, че първоначално не е приемал проблема достатъчно сериозно, но в момента приема медикаменти и редовно посещава болница за прегледи и проследяване на състоянието.

По думите на Ким Техьон слухът в дясното му ухо функционира приблизително на една трета от нивото на лявото. Той посочи още, че състоянието се е влошило по време на задължителната му военна служба в Южна Корея, която започна през 2023 г. и приключи през юни 2025 г.

Разкритието идва в разгара на световното турне на BTS „Arirang World Tour“, което започна в Южна Корея през април 2026 г. и събра отново седемте членове на групата след приключването на индивидуалната им военна служба. След концертите в Балтимор предстоят изяви в градове сред които Лос Анджелис, Буенос Айрес, Банкок, Сидни и Хонконг.

В същото излъчване участва и певецът Чон Джонгук, известен като Jungkook, който също разкри здравословен проблем. Изпълнителят съобщи, че изпитва болки в подбедрицата и е близо до стрес фрактура, поради което ще трябва внимателно да контролира натоварването си, за да продължи участието си в турнето.

Новините за здравословното състояние на V и Jungkook идват в активен период за BTS. През юли групата привлече внимание и с решението да не подава своя музика за разглеждане за 69-ите награди „Грами“.

Решението последва въвеждането на новата категория Best Asian Pop Music Performance. Според официалната информация на Recording Academy тя е създадена, за да отличава азиатската поп музика, включително K-pop, J-pop и C-pop, и ще бъде част от наградите „Грами“ през 2027 г.

Главният изпълнителен директор на Recording Academy Харви Мейсън-младши заяви, че целта на новата категория е да разшири признанието за азиатските изпълнители, а не да ги отделя от останалите жанрове. По думите му азиатската поп музика вече е сред най-значимите и устойчиви сили в световната музикална индустрия.