Когато мъжът не може да смени крушка вкъщи, но е твърде горд да вика майстори

Крушката е изгоряла, стълбата е подпряна, а мъжът в дома вече е обявил, че „няма нужда да се вика никого“. Следват няколко минути въртене, проверка на бушоните, съвет от старо видео в интернет и поне едно изречение, че проблемът вероятно е „в инсталацията“.

Тази сцена е комична, но зад нея стои реална особеност на домашните ремонти: увереността не винаги върви заедно с опита. Проучване на Angi сред 1000 американци показва, че мъжете по-често от жените се чувстват уверени да се справят сами с поддръжката на дома. В същото време 31% от мъжете посочват професионалния ремонтен специалист като най-надежден източник, при 27% от жените.

Самоувереността започва с отвертката

Домашният ремонт отдавна е част от образа на „сръчния мъж“ – човекът, който разбира от инструменти, знае кой кабел за какво служи и може да поправи всичко с тиксо, клещи и малко търпение. Проблемът е, че една сменена крушка и един електрически ремонт не са едно и също.

Данните на American Home Shield, събрани сред 993 собственици на жилища през ноември 2024 г., показват, че трима от четирима първо опитват да отстранят повредата сами. При 17% от тях това води до допълнителни щети по дома или уредите, средно за 599 долара. Електрическите ремонти са сред задачите, за които хората се чувстват най-несигурни – 71% казват, че при такъв проблем най-вероятно ще потърсят помощ.

Това обяснява защо смяната на крушка може да се превърне в малък домашен спектакъл. Когато осветлението не тръгне веднага, въпросът вече не е само технически. Той започва да звучи като проверка на способностите: „Нима не мога да оправя и това?“

Интернетът дава увереност, но не и квалификация

Онлайн съветите допълнително насърчават опитите „направи си сам“. Според Angi 36% от анкетираните първо търсят решение в Google, а 64% се обръщат към професионалист след първоначално онлайн проучване. Това означава, че видеото или статията често са само първата стъпка, а не доказателство, че проблемът може безопасно да бъде решен без специалист.

Кейси Фин, цитирана от Асошиейтед прес, описва отношението към домашните ремонти с въпроса: „Защо да не мога да го направя?“ Тя сама е изработвала рафтове, поставяла е декоративни лайсни и е облицовала кухненски гръб. Историята ѝ показва и другата страна на явлението: желанието да се научиш е полезно, стига да не се превръща в отказ да признаеш границите на уменията си.

В крайна сметка да извикаш майстор не е признание за слабост. Понякога това е най-разумният начин една крушка да остане просто крушка, а не началото на ремонт на цялото жилище.

Източници: angi.com, ahs.com, apnews.com