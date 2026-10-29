Жените намират утеха, но мъжете намират прегръдките за възбуждащи

Прегръдката най-често остава в паметта като знак на утеха, подкрепа и разбиране, но мъжете по-често от жените я описват и като възбуждащо преживяване. Това показва проучване сред 15 049 възрастни във Великобритания, ръководено от Анна Лена Дюрен от Университета в Бристол и публикувано в списание PLOS One.

Възбуда са посочили 3,9% от мъжете, които си спомнят прегръдка, срещу 0,8% от жените. Въпреки разликата това е най-рядко посочваната причина сред мъжете. При тях на първо място е утехата, следвана от подкрепа, приятелско отношение и щастие.

„Сред участниците, които си спомнят прегръдка, мъжете по-често от жените я описват като възбуждаща“, казва Дюрен.

Около 70% от всички участници – 69,5% – си спомнят прегръдка заради положителния емоционален ефект. Приблизително една трета от жените свързват подобен спомен с утеха, докато това посочват около една четвърт от мъжете.

Авторите отбелязват, че прегръдката може да има различно значение според човека и ситуацията. Хората, които редовно поздравяват приятели и роднини с прегръдка, по-често си спомнят тези моменти положително. Обратната зависимост се наблюдава при участниците, които не се чувстват комфортно при физическа близост или не знаят как да прегръщат.

По-високата емпатия и по-силната осъзнатост на телесните усещания също са свързани с по-голяма вероятност човек да запомни прегръдка като значимо положително преживяване. В извадката обаче жените са около 75%, което ограничава възможността резултатите да се пренасят безусловно върху цялото население.

Проучването не доказва причината за различията

Изследването е наблюдателно и показва връзки между личностните характеристики, отношението към физическия контакт и спомените за прегръдки. То не доказва, че определена черта на характера или конкретен тип поведение причинява начина, по който човек възприема прегръдката.

Резултатите са получени от участници във Великобритания, където културните нагласи към физическата близост може да се различават от тези в други общества. Затова изследователите посочват като следваща стъпка проучването на ролята на личността, предишния опит и контекста, в който се случва прегръдката.

Данните допълват по-ранни изследвания за социалното докосване. Отделно проучване установява, че романтичните партньори се прегръщат средно 7,02 секунди, докато при приятелите средната продължителност е 2,88 секунди. Друго изследване сред 404 души свързва прегръдките след конфликт с по-малко негативни емоции в следващите часове и дни.