Приятелка от детството помага на Андрю да се върне в аристокрацията

Връщането на Андрю Маунтбатън-Уиндзор към аристократичните среди в Норфолк минава през необичайно близкото му приятелство с Алиба Белингам. 70-годишната светска дама прекарва все повече време в Марш Фарм, петстайната къща в имението Сандрингам, където 66-годишният Андрю се опитва да изгради нов живот далеч от предишния си кралски статут.

Daily Mail съобщава, че Белингам и Андрю се познават от детството си. Въпреки слуховете за романтична връзка, хора, които познават и двамата, твърдят, че отношенията им са само приятелски. „Няма романтична връзка между тях – това е просто приятелство“, казва неназован източник, цитиран от изданието.

Белингам поема част от домакинството

Според същия източник разведената майка на две деца е започнала до голяма степен да се занимава с управлението на дома на Андрю и го е насърчила да бъде по-активен. „Дългите излежавания и дните, прекарани отпуснат пред телевизора, са останали в миналото“, твърди източникът.

Белингам е описвана като човек с дълбоки връзки в британското висше общество, но и като „истинска селска жена“, която живее непретенциозно и се придвижва с бял автомобил „Фолксваген“. Нейна кръстница е била Франсис Шанд Кайд – майката на принцеса Даяна. Семейството ѝ има аристократичен произход, а брат ѝ Хенри Белингам е бивш адвокат и консервативен политик.

Подготвя ли се коледно събиране

Една от идеите, за които Белингам според публикацията насърчава Андрю, е организирането на коледно парти за влиятелни семейства от Норфолк. Събитието би било представено като благодарност към хората, които са го подкрепили след загубата на кралските му титли и оттеглянето му от публичния живот.

„Андрю не би се сетил сам за това. Сара Фъргюсън се грижеше за всички тези неща в Роял Лодж“, казва източникът. Провеждането на партито обаче не е потвърдено официално.

Кои са „ряпените аристократи“

Сред хората, които според Daily Mail са възстановили контактите си с Андрю, са графът и графинята на Лестър – Том и Поли Коук. Те са го поканили на неофициална вечеря в Холкъм Хол, чийто семеен имот обхваща 25 000 акра – най-големият поземлен масив в Норфолк, притежаван от едно семейство.

Възможни гости на бъдещото събиране са още маркизът и маркизата на Чолмондли, графът и графинята на Ромни, семейство Дъкуърт-Чад, семейство ван Кътсем и маркизът и маркизата Тауншенд. В списъка могат да попаднат и семейство Сомс, потомци на Уинстън Чърчил, както и лейди Джейн Фелоус – сестрата на Даяна.

Този кръг е известен неофициално като „ряпените аристократи“ – земевладелци и титулувани семейства, за които Норфолк е по-малко показен, но по-традиционен център на британския обществен живот. Според публикацията именно тези контакти могат да дадат на Андрю първата възможност за ограничено завръщане в социалните среди след оттеглянето му от кралския живот.

Източници: dailymail.com, the-independent.com, airmail.news