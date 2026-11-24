В дома на принц Уилям и Кейт Мидълтън в имението Сандрингам е проникнато във вторник. Става дума за Анмър Хол – къща с 10 спални в Норфолк, която семейството използва по време на празници и почивки.
Полицията разследва случая, съобщава The Sun, цитирана от Page Six. Засега няма оповестени подробности за начина, по който е било извършено проникването, нито за отнети вещи или нанесени щети.
Принц Уилям, Кейт Мидълтън и трите им деца не са били в Анмър Хол по време на инцидента. Според информацията, цитирана от Page Six, семейството е било във Форест Лодж в Уиндзор.
Представители на принц Уилям и Кейт Мидълтън не са отговорили веднага на запитване за коментар. Това оставя без официална публична оценка въпроса как е било преодоляно обезопасяването на частния им дом.
Анмър Хол е предоставена на двойката през 2013 г. като сватбен подарък от кралица Елизабет II. Имотът се намира в частното имение Сандрингам и често служи като място за семейни почивки далеч от официалните ангажименти.
Проникването се разглежда като сериозен пробив в сигурността, но към момента не са съобщени данни за задържан или повдигнато обвинение. Разследването продължава.
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