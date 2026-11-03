Сара Фъргюсън се завърна във Великобритания и отново е във връзка с Андрю

Сара Фъргюсън се завръща към живота във Великобритания след месеци, прекарани в Европа, и отново прекарва време с дъщерите си и своите внуци. Бившата херцогиня на Йорк направи първата си публична поява от близо година на 29 октомври, когато присъства на възпоменателна служба за бившия си партньор и дългогодишен приятел Пади Макнали в църквата „Сейнт Пол“ в лондонския квартал Найтсбридж.

„Тя отново се установява тук, стои далеч от публичността и обмисля следващия етап“, заяви нейна представителка пред People. По думите ѝ Фъргюсън е „щастлива да прекарва време със семейството си и да се съсредоточи върху преместването си“.

Според информацията Сара Фъргюсън е наела шестстайна къща в охраняван комплекс в графствата около Лондон. Месечният наем е 10 000 паунда. Тя е прекарала последните месеци в различни части на Европа, включително в Швейцария и Австрия, докато избягваше публични прояви заради скандала около Джефри Епстийн.

Сара Фъргюсън и Андрю Маунтбатън-Уиндзор продължават да поддържат контакт, въпреки че не е ясно дали са се срещали след завръщането ѝ във Великобритания. Двамата се ожениха през 1986 г., разделиха се след шест години брак и се разведоха през 1996 г., но запазиха близки отношения като родители на принцеса Беатрис и принцеса Юджини.

„Те имат продължаващи учтиви и подкрепящи отношения като родители и баба и дядо“, заяви представителката на Фъргюсън.

Двамата имат общо петима внуци. Юджини е майка на Август, Ърнест и Аделаида, родена през август 2026 г. Беатрис има дъщерите Сиена и Атина и е мащеха на сина на съпруга си Едоардо Мапели Моци.

Сара Фъргюсън пропусна погребението на Макнали през юли, като принцеса Беатрис я представляваше на церемонията. Възпоменателната служба в Лондон се превърна в първата ѝ публична поява след продължително отсъствие.

През този период тя загуби титлата си, дома си и редица благотворителни ангажименти. Кралят отне титлите на Фъргюсън и Андрю, а двамата напуснаха „Роял Лодж“, където продължиха да живеят заедно дълго след развода си.