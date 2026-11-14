Малка страна с големи изненади: какво прави Бруней толкова привлекателен за туристите?

В Бруней разстоянието между златния купол на столичната джамия и гъстата тропическа гора може да се измерва не само с километри, а и с векове история. Малката държава в Югоизточна Азия има население от 458 600 души по оценка за 2025 г., а около 70% от територията ѝ е покрита с тропически гори. Именно съчетанието между ислямско наследство, живот край водата и дивата природа кара CNN Travel да препоръча Бруней като туристическа дестинация. „Една от най-малките страни в Азия“ е определението, използвано от изданието.

Началната точка за много посетители е Бандар-Сери-Бегаван. Сред символите на столицата е джамията „Омар Али Сайфудин“, разпознаваема по златния си купол и мраморните колони. Друга важна забележителност е Музеят на ислямското наследство на султан Хаджи Хасанал Болкиах. В него са представени коранични ръкописи, религиозни реликви и астрономически инструменти, свързани с развитието на ислямската култура.

Животът върху водата

По река Бруней се простира Кампонг-Айер – комплекс от около 30 села, построени върху колове над водата. Дървени мостове и пътеки с обща дължина около 30 километра свързват отделните части на селището. Историята му е най-малко 600-годишна, но Кампонг-Айер не е музей на открито, а действаща жилищна общност.

Посетителите могат да се придвижват с лодки или пеша по дървените настилки, покрай къщи, малки заведения и местни пазари. Река Бруней води и към мангровите гори, където по време на речни сафарита се наблюдават носати маймуни – ендемични за остров Борнео, както и макаци, варани и множество водолюбиви птици.

От амбуят до кораловите рифове

Местната кухня е част от преживяването. Едно от характерните ястия е амбуят – гъста смес от саго, която традиционно се взема с бамбукови пръчици и се потапя в кисел, понякога пикантен сос. Културният календар включва Хари Рая Айдилфитри – празника след края на Рамадана, както и Деня на независимостта на 23 февруари. При церемонии и фестивали се носи кайн тенунан – традиционен текстил, изработен с преплитане на нишки и добавяне на златни и сребърни влакна.

По крайбрежието плажовете Муара и Мераганг са сред местата за отдих. Под повърхността се разкриват коралови рифове, разнообразен морски живот и около 30 места с потънали кораби, които привличат любители на гмуркането.

Тропическата страна на Бруней

В източния окръг Тембуронг маршрутите преминават от дълги лодки по плитки реки към националния парк Улу-Тембуронг. Паркът е част от защитена територия с тропически гори и предлага пътеки, водопади, речни маршрути, каякинг и спускане по течението със специални надуваеми гуми.

Една от атракциите е наблюдателният мост на нивото на дървесните корони, откъдето се вижда зелената покривка на гората. Природното разнообразие на страната включва над 500 вида птици, 170 вида бозайници и 80 вида земноводни. В Бруней градските джамии, водните села, пазарите и джунглата не са отделни светове, а части от едно пътуване в малка държава с необичайно разнообразен пейзаж.

Източници: obozrevatel.com, edition.cnn.com