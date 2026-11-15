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Все повече жени пътуват сами: тези градове са сред най-сигурните в света

Все повече жени пътуват сами: тези градове са сред най-сигурните в света

15 Ноември, 2026 18:10 675 8

  • самостоятелни пътувания-
  • жени туристи-
  • безопасни градове-
  • тайпе-
  • туризъм

Анализът на InsureMyTrip е изготвен по данни за усещането за сигурност, риска от грабеж и физическо нападение

Все повече жени пътуват сами: тези градове са сред най-сигурните в света - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тайпе оглави класацията на InsureMyTrip за най-безопасните градове за жени, които пътуват сами през 2026 г. В подреждането следват Маскат, Тампере и Тарту. Класацията е цитирана от американското списание Travel + Leisure и е публикувана от украинското издание OBOZ.UA.

Подреждането е направено по данни от индекса за престъпност и безопасност на Numbeo. Анализаторите са разгледали не само общото усещане за сигурност, но и конкретни ежедневни ситуации – дали хората се чувстват спокойни, когато вървят сами през деня или през нощта, както и как възприемат риска от грабеж, кражба и физическо нападение.

Тайпе е начело, Европа заема шест места

Тайпе е поставен на първо място заради съчетанието от удобен обществен транспорт, ниско ниво на престъпност и подредена градска среда. Според анализа това улеснява самостоятелното придвижване, включително в по-късните часове.

Вторият град в списъка е Маскат – столицата на Оман. Третото място е за Тампере във Финландия, а четвъртото – за Тарту в Естония. И двата европейски града са описани като места със спокоен ритъм на живот и добре развита инфраструктура.

Пълната десетка изглежда така:

  • Тайпе, Тайван
  • Маскат, Оман
  • Тампере, Финландия
  • Тарту, Естония
  • Лугано, Швейцария
  • Хонконг, Китай
  • Загреб, Хърватия
  • Талин, Естония
  • Мюнхен, Германия
  • Любляна, Словения

В челната десетка няма градове от Северна Америка, Южна Америка или Австралия. Европа е представена с шест дестинации, а Азия – с три, ако Хонконг бъде разглеждан отделно в подреждането.

Класацията измерва усещането за сигурност

„Жените, които пътуват сами, не гледат само забележителностите и цените“, заявява главната изпълнителна директорка на InsureMyTrip Сюзан Мороу. По думите ѝ важен въпрос за туристките е дали ще се чувстват спокойни, когато се прибират към хотела си вечер.

Самостоятелните пътувания се превръщат във все по-популярна форма на туризъм. През 2025 г. търсенията в Google за „самостоятелни пътувания за жени“ са нараснали с 44%. Данните в класацията обаче отразяват основно възприятията за ежедневна безопасност, а не представляват пълна оценка на всички възможни рискове при пътуване.

Източници: obozrevatel.com, travelandleisure.com


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