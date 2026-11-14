Бивши британски пъбове се превръщат във ваканционни домове

Представете си уикенд, в който барът е само ваш: сами си наливате бира, настанявате се на дивана и когато решите да затворите заведението, се качвате по стълбите към спалнята. Този модел набира популярност във Великобритания, където бивши пъбове се превръщат в ваканционни домове със запазени барове и оригинални бирени помпи.

Промяната идва на фона на продължаваща криза за британските пъбове. Според Британската бирена и пъб асоциация в страната затваря приблизително по един пъб на ден. Част от историческите сгради обаче получават нов живот, след като собствениците им ги преустройват в места за групови престои.

Един от примерите е Alderfalls, разположен близо до националния парк Брекън Бийкънс в Уелс. Сградата е била в семейството на Далас Джоунс в продължение на 33 години, но първоначално се намирала в „много лошо състояние“. По стените имало влага, мухъл и дори гъби.

„Това със сигурност не беше преобразяване, което се случи за една нощ. Вложихме време, пари и огромно количество труд, за да върнем сградата към живот“, казва Джоунс пред Daily Mail.

Мястото първоначално е било известно като Prices Arms Hotel. То е било популярна спирка за уелски миньори и пътуващи по железницата заради близостта си до Коелбрън Джънкшън, който преустановява пътническите услуги през 1962 г. По-късно Alderfalls предлага домашно приготвена храна, а на горните етажи са обособени четири апартамента.

Пандемията от COVID-19 и нарасналите разходи след нея променят плановете на собствениците. Вместо традиционен пъб и ресторант, те избират модел за изключителен групов престой, при който цялата сграда се наема от една компания или семейство.

„Моделът с групови престои ни позволява да се съсредоточим върху качественото преживяване за по-големи групи, без същите ежедневни оперативни изисквания като при пъб и ресторант“, обяснява Джоунс.

Alderfalls приема до 19 гости в четири спални и разполага с четири бани, частен бар, салони и голяма професионална кухня. Цените започват от 650 британски лири на нощ.

Оригиналните бирени помпи все още са на мястото си. Гостите могат предварително да заявят кегове и сами да си наливат бира по време на престоя. Така сградата не е превърната просто в обикновено ваканционно жилище, а запазва ролята си на пъб като център на преживяването.

Алекс Уилсън, съосновател на платформата Host Unusual, казва, че страницата за частни пъбове и ханове отчита „рязък ръст“. Търсенията на подобни обекти са се увеличили с над 120 процента за една година, а на пазара са се появили и повече имоти от този тип.

По думите му някои от тях предлагат още сауни, джакузита, игрални зали, частни трапезарии, киносалони, симулатори и фитнеси. Така сгради, които вече не могат да работят устойчиво като ежедневни заведения, запазват част от характера си и продължават да привличат посетители.

Източник: dailymail.com