Изследователи разбиха кода на 400-годишен катинар от потънал кораб (СНИМКИ)

Повече от 400 години след потъването на кораба „Ан Франсис“ изследователи успяха да отключат месингов катинар, открит сред останките му край бреговете на Уелс. Четирибуквеният код е ANCE, а механизмът е проучен без никакво физическо повреждане на историческия предмет.

Катинарът е част от находка, свързана с кораба, който потъва при силна буря на 28 декември 1583 г. „Ан Франсис“ се е връщал от Испания към Англия, когато е бил отклонен от курса и се е разбил край плажа Маргам близо до днешния Порт Талбот.

Кодът е разчетен с микро-КТ сканиране

Екипи на университета в Кардиф и Amgueddfa Cymru използват микро-КТ сканиране, за да създадат триизмерно изображение на вътрешността на катинара. Технологията позволява да се види как прорезите във вътрешния механизъм се подреждат спрямо буквите върху въртящите се дискове.

„Създавайки подробен триизмерен образ на вътрешния механизъм, успях да видя как прорезите се подреждат спрямо буквите и да определя точната комбинация“, казва д-р Дейвид Уилямс, научен сътрудник в Инженерното училище на университета в Кардиф. Той уточнява, че досега подобна технология е използвана основно за изследване на кости и други биологични структури.

След като кодът е разчетен, музейният екип го въвежда и катинарът се отваря.

„Не всеки ден човек решава 400-годишна мистерия“, допълва Уилямс.

Предметът е намерен близо до испански сребърни монети и два монетни теглителни камъка. Според музейните специалисти той вероятно е заключвал малък сандък с ценни предмети, документи или текстил, които не са оцелели.

Значителна част от съкровището е открита от металотърсача Питър Хюз. Amgueddfa Cymru посочва, че находките са събирани в периода между 1996 и 2017 г. и включват около 870 златни и сребърни монети, лични вещи, корабно оборудване и съдове от края на XV и XVI век.

Според BBC Хюз е открил самия катинар през 1999 г. и в продължение на около две десетилетия е опитвал да намери правилната комбинация. „С помощта на съвременната технология успяхме да разгадаем нещо като код на Леонардо да Винчи“, казва той пред медията.

Катинарът е сред артефактите от „Ан Франсис“, изложени в Националния музей на крайбрежието в Суонзи. Експозицията включва още редки златни монети от времето на испанските владетели Фердинанд и Изабела, сребърни монети, боцманска свирка и други предмети от кораба.

Разкриването на кода не отговаря на въпроса какво точно е имало в сандъка, но премахва една от най-старите загадки около находката. Самият катинар вече не е просто предмет от корабокрушение, а доказателство за начина, по който търговците през XVI век са пазели стоки и ценности по време на морски пътувания.