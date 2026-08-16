Феновете Бони Тайлър се сбогуваха с нея преди погребението ѝ в родния ѝ Уелс (СНИМКИ)

Стотици почитатели изпълниха улиците на крайбрежното селище Мъмбълс край Суонзи, за да отдадат последна почит на Бони Тайлър – уелската певица с един от най-разпознаваемите гласове в поп и рок музиката. Катафалката с ковчега на звездата, покрит с уелското знаме, премина през града на 15 август, преди възпоменателната церемония, насрочена за 17 август в Swansea Minster.

Бони Тайлър, чието рождено име е Гейнър Хопкинс, почина неочаквано на 8 юли 2026 г. в болница във Фаро, Португалия, на 75-годишна възраст. През май певицата беше приета за спешна операция на червата и за определен период беше поставена в медикаментозна кома. Впоследствие състоянието ѝ беше описвано като подобряващо се, преди семейството ѝ да съобщи за внезапната ѝ смърт.

По време на траурното шествие фенове хвърляха цветя към катафалката, а част от събралите се запяха „Total Eclipse of the Heart“, песента, която превърна Бони Тайлър в световна звезда през 1983 г. Много хора оставиха цветя и пред дома ѝ край Суонзи, където певицата прекарваше част от годината, когато не беше в Португалия.

След публичната церемония в Swansea Minster е предвидено последно преминаване през родния район на изпълнителката, а погребението ще бъде в тесен семеен кръг. Семейството помоли желаещите да почетат паметта ѝ да правят дарения за детски и благотворителни организации в Уелс вместо да изпращат цветя.

Бони Тайлър е родена през 1951 г. в Скиуен, Южен Уелс. Кариерата ѝ започва по местните клубни сцени, преди да подпише звукозаписен договор през 70-те години. Първият голям международен успех идва с „It’s a Heartache“, която утвърждава отличителния ѝ дрезгав вокален стил. Гласът ѝ придобива характерното си звучене след операция на гласните струни през 70-те години.

Истинският връх настъпва през 1983 г., когато певицата започва работа с американския композитор и продуцент Джим Стайнман, известен и с работата си с Meat Loaf. Именно Стайнман пише и продуцира „Total Eclipse of the Heart“ – мащабна рок балада, която оглавява класациите както във Великобритания, така и в САЩ.

Песента носи на Бони Тайлър номинация за „Грами“ за най-добро женско поп вокално изпълнение. Общо в кариерата си тя получава три номинации за наградите „Грами“, включително за албума „Faster Than the Speed of Night“ и сингъла „Here She Comes“.

Сред другите ѝ най-популярни записи са „Holding Out for a Hero“, „Lost in France“ и „It’s a Heartache“. Въпреки че най-големият ѝ международен търговски успех остава свързан с 80-те години, Бони Тайлър продължава да записва и да изнася концерти в Европа десетилетия по-късно. Последният ѝ студиен албум „The Best Is Yet to Come“ излезе през 2021 г.

„Total Eclipse of the Heart“ продължи да живее и далеч извън контекста на 80-те. Записът премина границата от един милиард стриймвания в Spotify и традиционно отбелязва рязък ръст на слушанията по време на слънчеви затъмнения.

Иронично и символично, само седмици след смъртта на певицата песента отново привлече масово внимание по време на пълното слънчево затъмнение на 12 август 2026 г. Данни за стрийминга показаха значителен ръст на слушанията във Великобритания и други части на Европа.

През 2013 г. Бони Тайлър представи Великобритания на „Евровизия“ с песента „Believe in Me“ и завърши на 19-о място. Девет години по-късно тя беше удостоена със званието Member of the Order of the British Empire – MBE за заслуги към музиката.

След смъртта ѝ почит отдадоха редица известни личности, сред които Катрин Зита-Джоунс, Род Стюарт, Брайън Адамс и Клиф Ричард. Катрин Зита-Джоунс разкри и личната си връзка с певицата – Бони Тайлър е била омъжена за нейния братовчед Робърт Съливан и е присъствала на сватбата на холивудската актриса.

Бони Тайлър и Робърт Съливан са женени от 1973 г. и прекарват повече от пет десетилетия заедно. Певицата никога не прекъсва връзката си с Уелс, въпреки международната кариера и втория си дом в Португалия.

Затова и последното ѝ завръщане в Мъмбълс имаше особено значение за местните жители. За много от тях Бони Тайлър остава не просто световна звезда, а уелски глас, който никога не се отказа от дома си, дори когато „Total Eclipse of the Heart“ вече звучеше по целия свят.