В Уелс откриха статуя на Тери Джоунс - един от основателите на комедийната група "Монти Пайтън"

Статуя на Тери Джоунс, един от основателите на известната британска комедийна група Монти Пайтън, който почина в Лондон през 2020 г. на 77-годишна възраст, беше открита в родния му Уелс. Това съобщи The Daily Telegraph.

Според вестника хиляди хора са се събрали на крайбрежната алея на морския курорт Колвин Бей на 25 април, за да присъстват на церемонията по откриването на паметника на актьора, режисьор и сценарист, който е един от основателите на комедийната група. Сред пътувалите до Уелс този ден са били двама други бивши членове на Монти Пайтън: Майкъл Пейлин и Тери Гилиъм.

Самият паметник е създаден от скулптора Ник Елфик и струва 120 000 паунда. Той изобразява Тери Джоунс напълно гол и свирещ на клавишен инструмент, базиран на образа на актьора в „Голият органист“. Джоунс се появява в този облик във втория сезон на телевизионното шоу „Летящият цирк на Монти Пайтън“ (1969-1974).

Феновете на Пайтън събират средства за паметника по целия свят. Двама други живи членове на Монти Пайтън, Джон Клийз и Ерик Айдъл, както и актьорите Ема Томпсън и Стив Куган, също участваха в кампанията за набиране на средства.

„Той беше толкова лоялен, забавен, умен и интелигентен. Имаше толкова много добродетели“, каза Пейлин по време на церемонията по откриването на паметника. След това той и Гилиъм се присъединиха към тълпата, за да изпеят „Always Look on the Bright Side of Life“ от филма „Животът на Брайън“ (1979). Джоунс режисира филма, а песента, включена в последната сцена на филма, се превърна в едно от най-разпознаваемите парчета на групата.