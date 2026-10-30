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Джулиана Гани сподели подробности за раздяата с Теодор (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Джулиана Гани сподели подробности за раздяата с Теодор (ВИДЕО)

30 Октомври, 2026 13:31 1 255 19

  • джулиана гани-
  • теодор гецов-
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Плеймейтката потвърди раздялата си с Теодор Гецов и заяви, че двамата са сложили край на връзката без скандали

Джулиана Гани сподели подробности за раздяата с Теодор (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Джулиана Гани потвърди раздялата с досегашния си мъж Теодор Гецов, с когото имат общ син. В предаването „На кафе“ по NOVA тя заяви, че краят на връзката е настъпил спокойно и без публични конфликти. Разговорът се състоя в Пловдив, където Джулиана живее от години.

Гани не разкри конкретната причина за раздялата, но подчерта, че двамата са успели да разговарят нормално и да запазят добрия тон.

След болезнената раздяла Джулиана Гани поясни, че в момента не бърза да започва нова връзка. „Не че са на заден план мъжете, но просто ме е страх“, откровено заяви тя. По думите ѝ досегашните преживявания са я направили по-предпазлива, а в момента вниманието ѝ е насочено към работата и семейството.

Джулка загатна още пред камерите на предаването, че е участвала в нов телевизионен формат. Тя не издаде засега името му, но каза, че заради проекта отново е прекарала известно време в изолация.

Раздялата с Теодор Гецов идва след връзка, продължила около пет години. Двамата са родители на по-малкия син на Гани. Тя има и по-голям син от предишна връзка, която приключи с груби обвинения и публични скандали.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цигански

    12 0 Отговор
    Напеви!

    13:36 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 бимбиримби

    14 0 Отговор
    Предизвестеният край на поредната голяма чалгаджийска любов. Да влиза следващия с номерчето в ръка, което е след цифрата 100.

    13:37 30.10.2026

  • 4 Абе

    17 0 Отговор
    Само на мен ли и двамата ми лилавеят?

    13:38 30.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Един мъж

    12 0 Отговор
    Жени като Гани не са предизвикателство, оттам не са и интересни, нито желани!
    Веднъж дваж, и никогаш повече!

    13:42 30.10.2026

  • 7 А за Геро

    5 0 Отговор
    А за връзката с Геро сподели ли?

    Коментиран от #10

    13:42 30.10.2026

  • 8 От дълбокото

    1 0 Отговор
    Маро,май и ти си от лилавите?

    13:48 30.10.2026

  • 9 Прожекция

    1 0 Отговор
    От филм в кино Аура!

    13:49 30.10.2026

  • 10 Бъди човек, колега!

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "А за Геро":

    Той Геро такива жертвитнаправи, чак вече не прилича и на изпостеляло куче в пустинята, а ти….бъди хуманен

    13:51 30.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 всеки

    1 0 Отговор
    който почиства септични ями се сеща за Джулиана Гани.

    14:14 30.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Причината е

    1 0 Отговор
    Че пича пуснал на брадчетите Джулчето, ама те не били достатъчни и тя отишла в по-голяма махала 🤣🤣🤣🤣🤣

    14:31 30.10.2026

  • 16 Балкани

    2 0 Отговор
    Предаването трябва да се нарича "Изпятата песен на Карабатаците", "Жиуота мина мильонер не фанах"

    14:41 30.10.2026

  • 17 Замерва го с парче onuкaнo месо

    2 1 Отговор
    докато му изяде парата и ЧАО.

    14:41 30.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 въпросче

    1 0 Отговор
    Защо не е Джулиана Ганева, а е Гани?

    15:02 30.10.2026