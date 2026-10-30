Джулиана Гани сподели подробности за раздяата с Теодор (ВИДЕО)

Джулиана Гани потвърди раздялата с досегашния си мъж Теодор Гецов, с когото имат общ син. В предаването „На кафе“ по NOVA тя заяви, че краят на връзката е настъпил спокойно и без публични конфликти. Разговорът се състоя в Пловдив, където Джулиана живее от години.
Гани не разкри конкретната причина за раздялата, но подчерта, че двамата са успели да разговарят нормално и да запазят добрия тон.
След болезнената раздяла Джулиана Гани поясни, че в момента не бърза да започва нова връзка. „Не че са на заден план мъжете, но просто ме е страх“, откровено заяви тя. По думите ѝ досегашните преживявания са я направили по-предпазлива, а в момента вниманието ѝ е насочено към работата и семейството.
Джулка загатна още пред камерите на предаването, че е участвала в нов телевизионен формат. Тя не издаде засега името му, но каза, че заради проекта отново е прекарала известно време в изолация.
Раздялата с Теодор Гецов идва след връзка, продължила около пет години. Двамата са родители на по-малкия син на Гани. Тя има и по-голям син от предишна връзка, която приключи с груби обвинения и публични скандали.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Цигански
13:36 30.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 бимбиримби
13:37 30.10.2026
4 Абе
13:38 30.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Един мъж
Веднъж дваж, и никогаш повече!
13:42 30.10.2026
7 А за Геро
Коментиран от #10
13:42 30.10.2026
8 От дълбокото
13:48 30.10.2026
9 Прожекция
13:49 30.10.2026
10 Бъди човек, колега!
До коментар #7 от "А за Геро":Той Геро такива жертвитнаправи, чак вече не прилича и на изпостеляло куче в пустинята, а ти….бъди хуманен
13:51 30.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 всеки
14:14 30.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Причината е
14:31 30.10.2026
16 Балкани
14:41 30.10.2026
17 Замерва го с парче onuкaнo месо
14:41 30.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 въпросче
15:02 30.10.2026