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Алекс Богданска разказа за буря по време на сафари
  Тема: Известни личности

Алекс Богданска разказа за буря по време на сафари

14 Ноември, 2026 18:45 492 6

  • алекс богданска-
  • мартин светломиров-
  • южна африка-
  • сафари-
  • гръмотевична буря

Моделката и Мартин Светломиров попаднали под проливен дъжд и светкавици в открит джип в Южна Африка

Алекс Богданска разказа за буря по време на сафари - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Небето притъмняло като през нощта, а проливен дъжд започнал да се излива върху открития джип, с който Алекс Богданска и Мартин Светломиров обикаляли природен резерват в Южна Африка. По разказа на моделката бурята била придружена от светкавици и гръмотевици, които се стоварвали около автомобила без прозорци.

„Имах чувството, че се повтаря праисторическият потоп“, разказва Богданска. Двамата се намирали далеч от хотела и търсели място, където да изчакат стихията. Тогава Светломиров насочил джипа към по-ниско дърво и спрял под него.

Подслонът обаче не премахнал страха им. „От двете страни на джипа ни, който е без прозорци, трещяха и се сипеха гръмотевици. Всеки миг очаквахме някоя да ни улучи“, споделя Богданска.

Според нейния разказ бурята продължила близо три часа. Въпреки дъждобраните двамата били напълно мокри, а след отминаването на лошото време им предстояло да изминат и дълъг път обратно до хотела. Богданска казва, че нито тя, нито Светломиров са се разболели след преживяното.

Пътуването на двамата в Южна Африка започнало като екзотична почивка и сафари сред дивите животни. По-рано те споделиха кадри от обиколките си с открит джип и от срещите си с жирафи, зебри, антилопи и големи хищници.


Южна Африка
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