Наум Шопов се разделя с „Ергенът“ след пет години

Наум Шопов обяви, че се разделя с „Ергенът“ след пет години като водещ на романтичното риалити. Той благодари за възможността да бъде част от предаването и пожела успех на новия сезон и на екипа, който ще работи по него.
„Вдигам тост за новите пътища, по които всички е време да продължим!“, написа Шопов в публикация, с която съобщи за решението си.
По думите му петте години са били изпълнени с незабравими моменти, срещи и уроци. Шопов посочи, че е научил много за себе си, човешките взаимоотношения и телевизионната работа. Той изрази благодарност и към продуцентите и хората зад кадър, с които е изградил и запазил добри отношения.
„Пожелавам успех на новия сезон, на целия екип и на всички, които тепърва ще станат част от това приключение!“, заяви водещият.
Новият сезон ще бъде в Южна Африка
Раздялата на Шопов с предаването идва в момент, когато вече тече кастингът за шестия сезон на „Ергенът“. bTV обяви, че следващият сезон ще отведе участниците в Южна Африка. Записването на кандидатки е отворено до 31 октомври.
Наум Шопов беше водещ и на петия сезон, който започна през февруари 2026 г. Тогава действието се развиваше в Шри Ланка, а в центъра на формата бяха трима мъже, които търсеха партньорка.
В края на публикацията си Шопов насърчи жените, които обмислят участие в предаването, да се запишат за кастинга. Той написа, че именно в Южна Африка може да ги очаква преживяване, което да промени живота им.
Източници: plovdiv24.bg, btv.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тирето
20:30 14.10.2026
3 Мъж
20:34 14.10.2026
4 Златен мъж
20:38 14.10.2026
5 Този мазник как
Язък
Медицината той вече ще я види през крив макарон
От него лекар няма да стане никога
Кара все по тротоара ; изтърва пътя за добър лекар
Да връща парите за обучението че даже че е вземал и стипендии
На малкия пръст на баща си не става !
Ризил
20:53 14.10.2026