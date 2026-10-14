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Наум Шопов се разделя с „Ергенът“ след пет години
  Тема: Известни личности

Наум Шопов се разделя с „Ергенът“ след пет години

14 Октомври, 2026 20:15 594 5

  • наум шопов-
  • ергенът-
  • телевизионно риалити-
  • btv-
  • южна африка

Водещият благодари на екипа и пожела успех на новия сезон, който ще бъде заснет в Южна Африка

Наум Шопов се разделя с „Ергенът“ след пет години - 1
Снимка: бТВ
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Наум Шопов обяви, че се разделя с „Ергенът“ след пет години като водещ на романтичното риалити. Той благодари за възможността да бъде част от предаването и пожела успех на новия сезон и на екипа, който ще работи по него.

„Вдигам тост за новите пътища, по които всички е време да продължим!“, написа Шопов в публикация, с която съобщи за решението си.

По думите му петте години са били изпълнени с незабравими моменти, срещи и уроци. Шопов посочи, че е научил много за себе си, човешките взаимоотношения и телевизионната работа. Той изрази благодарност и към продуцентите и хората зад кадър, с които е изградил и запазил добри отношения.

„Пожелавам успех на новия сезон, на целия екип и на всички, които тепърва ще станат част от това приключение!“, заяви водещият.


Новият сезон ще бъде в Южна Африка

Раздялата на Шопов с предаването идва в момент, когато вече тече кастингът за шестия сезон на „Ергенът“. bTV обяви, че следващият сезон ще отведе участниците в Южна Африка. Записването на кандидатки е отворено до 31 октомври.

Наум Шопов беше водещ и на петия сезон, който започна през февруари 2026 г. Тогава действието се развиваше в Шри Ланка, а в центъра на формата бяха трима мъже, които търсеха партньорка.

В края на публикацията си Шопов насърчи жените, които обмислят участие в предаването, да се запишат за кастинга. Той написа, че именно в Южна Африка може да ги очаква преживяване, което да промени живота им.

Източници: plovdiv24.bg, btv.bg


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тирето

    2 0 Отговор
    Изключително зле беше…

    20:30 14.10.2026

  • 3 Мъж

    0 1 Отговор
    Вкарайте елизабет цветанова вътре да я побъркат от подигравки 🍾🤣🍾🤣🥳

    20:34 14.10.2026

  • 4 Златен мъж

    1 0 Отговор
    Има много по хубави жени от българките 🤭🚩

    20:38 14.10.2026

  • 5 Този мазник как

    1 0 Отговор
    ще изтърве келепира от Африка че и да не замъкне жена и дете
    Язък
    Медицината той вече ще я види през крив макарон
    От него лекар няма да стане никога
    Кара все по тротоара ; изтърва пътя за добър лекар
    Да връща парите за обучението че даже че е вземал и стипендии
    На малкия пръст на баща си не става !
    Ризил

    20:53 14.10.2026