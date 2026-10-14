Наум Шопов се разделя с „Ергенът“ след пет години

Наум Шопов обяви, че се разделя с „Ергенът“ след пет години като водещ на романтичното риалити. Той благодари за възможността да бъде част от предаването и пожела успех на новия сезон и на екипа, който ще работи по него.

„Вдигам тост за новите пътища, по които всички е време да продължим!“, написа Шопов в публикация, с която съобщи за решението си.

По думите му петте години са били изпълнени с незабравими моменти, срещи и уроци. Шопов посочи, че е научил много за себе си, човешките взаимоотношения и телевизионната работа. Той изрази благодарност и към продуцентите и хората зад кадър, с които е изградил и запазил добри отношения.

„Пожелавам успех на новия сезон, на целия екип и на всички, които тепърва ще станат част от това приключение!“, заяви водещият.

Новият сезон ще бъде в Южна Африка

Раздялата на Шопов с предаването идва в момент, когато вече тече кастингът за шестия сезон на „Ергенът“. bTV обяви, че следващият сезон ще отведе участниците в Южна Африка. Записването на кандидатки е отворено до 31 октомври.

Наум Шопов беше водещ и на петия сезон, който започна през февруари 2026 г. Тогава действието се развиваше в Шри Ланка, а в центъра на формата бяха трима мъже, които търсеха партньорка.

В края на публикацията си Шопов насърчи жените, които обмислят участие в предаването, да се запишат за кастинга. Той написа, че именно в Южна Африка може да ги очаква преживяване, което да промени живота им.

Източници: plovdiv24.bg, btv.bg