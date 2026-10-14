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Кастингът за дами в „Ергенът“ 6 вече е отворен

Кастингът за дами в „Ергенът“ 6 вече е отворен

14 Октомври, 2026 16:35, обновена 14 Октомври, 2026 16:37 477 4

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  • btv-
  • южна африка

Шестият сезон на риалити формата ще отведе участничките в Южна Африка. Желаещите могат да се запишат до 31 октомври

Кастингът за дами в „Ергенът“ 6 вече е отворен - 1
Снимка: bTV
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Екзотичните пейзажи на Южна Африка ще бъдат фонът на шестия сезон на „Ергенът“, а bTV вече набира участнички за романтичното риалити. Кастингът е отворен за дами, които искат да се включат в телевизионно приключение, посветено на срещите, емоциите и възможността за нова любов.

Новият сезон е представен като съчетание между романтика и приключения. Сред акцентите са срещи в природна среда, залези и неочаквани обрати, които ще поставят участничките пред избори в личните отношения.

Записването продължава до 31 октомври

Желаещите да кандидатстват за „Ергенът“ 6 могат да се запишат чрез формата за кастинг на bTV до 31 октомври 2026 г. Към момента не са обявени имената на участничките или на мъжа, около когото ще се развива новият сезон.

Шестият сезон ще продължи формата, в който срещите и отношенията между участниците се развиват в различни романтични и екзотични локации. Този път продукцията ще пренесе любовното приключение в Южна Африка.

Източници: btvnovinite.bg


Южна Африка
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лора

    4 0 Отговор
    БолИ ме Питката и не мога да отида на кастинга.

    16:40 14.10.2026

  • 2 опала

    3 0 Отговор
    Да си ги вземат от площад Македония

    16:44 14.10.2026

  • 3 гост

    2 0 Отговор
    Хайде народе!Бързо, че ергенките попрезряха!

    16:47 14.10.2026

  • 4 БеГемот

    1 0 Отговор
    Дами?!!!!!!!!!!!!!

    16:53 14.10.2026