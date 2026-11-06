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Александра Богданска отиде на сафари в Южна Африка с любимия си (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

Александра Богданска отиде на сафари в Южна Африка с любимия си (СНИМКИ)

6 Ноември, 2026 09:42 619 9

  • александра богданска-
  • мартин светломиров-
  • сафари-
  • южна африка

Моделът пътува заедно с певеца Мартин Светломиров и сподели любопитен момент от преживяването

Александра Богданска отиде на сафари в Южна Африка с любимия си (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Жираф се оказа неочакван помощник на Александра Богданска по време на сафари в Южна Африка. Моделът и инфлуенсър пътува заедно с певеца Мартин Светломиров и сподели с последователите си момент от екзотичното преживяване.

Докато наблюдавали животните в африканската савана, двамата забелязали, че жирафът гледа към определено място. Любопитството им ги насочило към тревата, където бил скрит гепард, почти слял се с обстановката.

„Наблюдавахме какво гледа жираф и така открихме гепард, скрит в тревата, който почти се беше слял с обстановката“, разказа Богданска.

Сафарито е дало възможност на Александра Богданска и Мартин Светломиров да прекарат време заедно сред природата и пейзажите на Южна Африка. Част от видяното Богданска публикува в социалните мрежи.


Източник: marica.bg


Южна Африка
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Загубени хора

    5 0 Отговор
    За кво си снима храната............???????

    09:45 06.11.2026

  • 4 Пенчо Кубадински

    5 0 Отговор
    Като ловец или като дивеч е отишла?

    09:47 06.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 сара

    4 0 Отговор
    Целта на сафарито е да се снима там и до тука. А облеклото е топ - много подходящо точно за сафари.

    09:51 06.11.2026

  • 8 скъпо но си заслужава

    0 1 Отговор
    кенгурата са опасни . ритат и подскачат . досега не съм чул някой да е охапан . но хапят . има и змии . и всеки сафарис ходи с серум и ваксини . и може да донесе много африкански болести .

    09:55 06.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.