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Алекс Богданска се състари с 30 години с лош сън (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Алекс Богданска се състари с 30 години с лош сън (ВИДЕО)

10 Ноември, 2026 14:31 790 8

  • алекс богданска-
  • изкуствен интелект-
  • инфлуенсъри-
  • сън-
  • социални мрежи

Моделът показа състарена визия, създадена с изкуствен интелект, за да покаже колко е важен качественият сън

Алекс Богданска се състари с 30 години с лош сън (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Алекс Богданска изненада последователите си с видео, на което изглежда състарена с поне 30 години. Промяната обаче не е реална, а е създадена с помощта на изкуствен интелект и то с важна цел.

Във видеото моделът показва как би могла да изглежда при системно пренебрегване на съня.

Александра отправи важен апел към последователите си за значението на пълноценната почивка. По думите ѝ и рамките на нова рекламна кампания недоспиването може да се отрази на свежестта на лицето, състоянието на кожата и цялостното излъчване, което дълго време дори може и да не си личи.

През април 2026 г. в интервю за Нова телевизия Алекс Богданска коментира мястото на инфлуенсърите във време, когато изкуственият интелект все по-често се използва за създаване на изображения и съдържание.

„Това, което липсва при изкуствения интелект, е самата история, страховете на живите хора“, каза тогава водещата на Биг Брадър.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитко

    2 0 Отговор
    Е, и?

    14:32 10.11.2026

  • 2 Дзак

    4 0 Отговор
    Независимо от обстоятелствата, трябва човек да заспива със съзнанието, че е обичан!

    14:35 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Перо

    3 1 Отговор
    Селска пръчка!

    14:42 10.11.2026

  • 5 🐧Орела🐧

    1 0 Отговор
    Само орвуляци по тия сайтове.

    Коментиран от #6

    14:42 10.11.2026

  • 6 Но пък

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "🐧Орела🐧":

    Има много интересни коментаторки, които са доста умни жени, а вярвам и красиви!

    14:46 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Демографска катастрофа

    0 0 Отговор
    Да вземе да роди 4 деца, че се стопихме като нация техническа)

    15:06 10.11.2026