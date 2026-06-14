Мъртво море - най-ниската точка на Земята и необичайна лятна дестинация

Лято е и всички мислим за плаж и море. А за кое точно море ще изберем, зависи преди всичко от личните ни предпочитания. Класиката си остава българското Черно море. Някои предпочитат да му изневерят с гръцкото крайбрежие на Егейско, Йонийско и Средиземно море. И някак Мъртво море не изниква сред първите ни избори, но това може би е грешка, която си струва да поправим, пише Lifestyle.bg.

Какво трябва да знаем за Мъртво море

Мъртво море, което по своята същност е езеро, разположено в пустинна област, се намира в Близкия изток. С него граничат Израел, Палестина и Йордания. То е с площ от 1027 km² и се захранва основно от река Йордан. Известно е най-вече с изключително високата си соленост, която не позволява на човек да потъне и го държи на повърхността.

То е най-ниско разположеният воден басейн на планетата и вторият по соленост след езерото Гаетале. Солеността му е около 300–310‰, а в някои години и повече. Това е изключително висока стойност в сравнение с Черно море, където тя е значително по-ниска (около 17-20‰).

Според Britannica в силно солените води не съществуват живи организми, с изключение на бактерии. Рибите, които попадат чрез речните води, не могат да оцелеят в Мъртво море. Растителността по бреговете също е оскъдна и се състои предимно от растения, приспособени към солени и алкални почви - като халофити.

Израел и Йордания продължават да отклоняват голяма част от водите на река Йордан, което води до постепенно намаляване на нивото на Мъртво море с около един метър годишно. В дългосрочен план това поставя под риск съществуването му, както и при други подобни вътрешни водни басейни.

Можем ли да плуваме в Мъртво море

Въпреки че Мъртво море не прилича на повечето познати морски дестинации, то е привлекателно за туристите именно защото е различно.

От SkyHookAdventure обясняват, че има няколко основни правила за къпане във водите му. Най-важното е, че няма как да потънем. Важно е да не поглъщаме вода и да избягваме контакт с очите, затова се препоръчва използването на очила за плуване. Не е препоръчително да влизаме във водата с рани или ожулвания, тъй като солта причинява силно парене.

Не бива и да прекаляваме с времето във водата - при по-чувствителна кожа тя може да предизвика дискомфорт. Обичайно се препоръчват около 15-20 минути, след което задължително изплакване с чиста вода.

Друго предимство на Мъртво море е, че крайбрежието му позволява плажуване почти през цялата година. През лятото обаче температурите могат да станат много високи, затова най-подходящите сезони за посещение са пролетта и есента, когато туристите обаче са повече.

Къде да плажуваме на Мъртво море

Западният бряг, на територията на Палестина, също е част от крайбрежието на Мъртво море, но не е силно развит туристически район поради ограничителни мерки и екологични съображения.

По йорданското крайбрежие има множество обществени плажове и луксозни курорти с директен достъп до водата. Общественият плаж „Аман“, на около 60 км от едноименния йордански град, е сред най-популярните. Освен плажни забавления, тук може да се опита и прочутата лечебна кал.

По израелското крайбрежие също има добре развити плажни и спа зони. Районът е на около час път с автомобил от Йерусалим и предлага множество модерни съоръжения.

Сред най-високо оценените плажове в региона според TripAdvisor са Ein Bokek Beach, Ein Gedi Beach и Neve Midbar Beach - всички на израелската част на Мъртво море.