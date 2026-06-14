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Мъртво море - най-ниската точка на Земята и необичайна лятна дестинация

Мъртво море - най-ниската точка на Земята и необичайна лятна дестинация

14 Юни, 2026 13:34, обновена 14 Юни, 2026 13:35 1 218 10

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  • лятна дестинация

Високата соленост, лечебната кал и уникалната природа превръщат Мъртво море в различна, но все по-търсена туристическа атракция

Мъртво море - най-ниската точка на Земята и необичайна лятна дестинация - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лято е и всички мислим за плаж и море. А за кое точно море ще изберем, зависи преди всичко от личните ни предпочитания. Класиката си остава българското Черно море. Някои предпочитат да му изневерят с гръцкото крайбрежие на Егейско, Йонийско и Средиземно море. И някак Мъртво море не изниква сред първите ни избори, но това може би е грешка, която си струва да поправим, пише Lifestyle.bg.

Какво трябва да знаем за Мъртво море

Мъртво море, което по своята същност е езеро, разположено в пустинна област, се намира в Близкия изток. С него граничат Израел, Палестина и Йордания. То е с площ от 1027 km² и се захранва основно от река Йордан. Известно е най-вече с изключително високата си соленост, която не позволява на човек да потъне и го държи на повърхността.

То е най-ниско разположеният воден басейн на планетата и вторият по соленост след езерото Гаетале. Солеността му е около 300–310‰, а в някои години и повече. Това е изключително висока стойност в сравнение с Черно море, където тя е значително по-ниска (около 17-20‰).

Според Britannica в силно солените води не съществуват живи организми, с изключение на бактерии. Рибите, които попадат чрез речните води, не могат да оцелеят в Мъртво море. Растителността по бреговете също е оскъдна и се състои предимно от растения, приспособени към солени и алкални почви - като халофити.

Израел и Йордания продължават да отклоняват голяма част от водите на река Йордан, което води до постепенно намаляване на нивото на Мъртво море с около един метър годишно. В дългосрочен план това поставя под риск съществуването му, както и при други подобни вътрешни водни басейни.

Можем ли да плуваме в Мъртво море

Въпреки че Мъртво море не прилича на повечето познати морски дестинации, то е привлекателно за туристите именно защото е различно.

От SkyHookAdventure обясняват, че има няколко основни правила за къпане във водите му. Най-важното е, че няма как да потънем. Важно е да не поглъщаме вода и да избягваме контакт с очите, затова се препоръчва използването на очила за плуване. Не е препоръчително да влизаме във водата с рани или ожулвания, тъй като солта причинява силно парене.

Не бива и да прекаляваме с времето във водата - при по-чувствителна кожа тя може да предизвика дискомфорт. Обичайно се препоръчват около 15-20 минути, след което задължително изплакване с чиста вода.

Друго предимство на Мъртво море е, че крайбрежието му позволява плажуване почти през цялата година. През лятото обаче температурите могат да станат много високи, затова най-подходящите сезони за посещение са пролетта и есента, когато туристите обаче са повече.

Къде да плажуваме на Мъртво море

Западният бряг, на територията на Палестина, също е част от крайбрежието на Мъртво море, но не е силно развит туристически район поради ограничителни мерки и екологични съображения.

По йорданското крайбрежие има множество обществени плажове и луксозни курорти с директен достъп до водата. Общественият плаж „Аман“, на около 60 км от едноименния йордански град, е сред най-популярните. Освен плажни забавления, тук може да се опита и прочутата лечебна кал.

По израелското крайбрежие също има добре развити плажни и спа зони. Районът е на около час път с автомобил от Йерусалим и предлага множество модерни съоръжения.

Сред най-високо оценените плажове в региона според TripAdvisor са Ein Bokek Beach, Ein Gedi Beach и Neve Midbar Beach - всички на израелската част на Мъртво море.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пешо Кюстендилецо

    1 2 Отговор
    Аааа, я до го не знам и къде е, до там има да изгорим 5 бутилки газ с Астрата. Само чекам доматите у парникови да узреят още две-три седмици, пуним кафезо, 3 буци сирене вакуумирано, некоя палка шпек, 10 консерви риба и още толко русенско и айде у Гръция доле!

    13:47 14.06.2026

  • 3 Цвете

    7 0 Отговор
    СТОЯНОВА, ПЪРВО НАПРАВИ ТИ ПЛАЖ И ПОСЛЕ РАЗКАЖИ, КАК СИ СЕ ПРИБРАЛА ДО БЪЛГАРИЯ? МЕЖДУ ПАЛЕСТИНА И ИЗРАЕЛ НЕ ЛЕТЯТ САМОЛЕТИ. ПОЛЗВАЙ КОЛА, АКО ИМАШ ТАКАВА.С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ЧУДЕСНА ПОЧИВКА.😉🤔😶‍🌫️

    13:48 14.06.2026

  • 4 Квантов компютър

    3 0 Отговор
    Съкровената мечта на макс сатаниста е да си продам имотите и да си прехвърля парите в неплодородното му злато 🤭🤭🤭🤭🤭🤭🥳

    13:50 14.06.2026

  • 5 Соваж бейби

    5 4 Отговор
    Не мисля че е добра реклама точно в този момент в война.И без война малко туристи биха тръгнали по тези места.Няма сърф,джетове.....какво му е привлекателното по 20 минути в водата като на пионерски лагер едно време адйде няма нужда със сигурност има и много змии .

    14:10 14.06.2026

  • 6 Kaлпазанин

    7 0 Отговор
    Няма исрахел ,има Палестина

    14:12 14.06.2026

  • 7 бил съм

    5 1 Отговор
    два пъти там през четири години.Вярно е че повече от метър на година морето се изпарява,лековито е.не се епилирайте ден два преди посещението,не влизайте с златни и сребърни накити в басейните със сероводородна вода....И накрая предлагам да изпратим 240 избраници плюс управници на всякакво ниво да се убедят до къде се стига след много крадене и мошеничество.....

    14:34 14.06.2026

  • 8 Механик

    4 0 Отговор
    Върхът на неадекватността е да говорим за курорт на Мъртво море, предвид обстановката там.
    Не ви знам с коя част на телата мислите, но имам чувството, че не мислите и си запълвате времето с чорба.

    15:03 14.06.2026

  • 9 Име

    4 0 Отговор
    Това е едно изключително мръсно/замазнено поради някаква причина море! А каква жега е там, не е истина! разлока в температурата между мъртво море и Тел Авив, достига 15°.

    15:06 14.06.2026

  • 10 Васо

    1 0 Отговор
    Най- ниската точка на земята? Нещо си в грешка. Преписвала си, без да мислиш. Най-ниската точка на планетата е Марианската падина. Около 11 километра надолу.

    16:26 14.06.2026