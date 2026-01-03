Учени разчетоха фрагменти от Свитъците от Мъртво море 70 г. след откриването им

След повече от седем десетилетия учен успя да разчете една от последните неразгадани писмени системи, открити сред Свитъците от Мъртво море – постижение, което хвърля нова светлина върху религиозните идеи и писмените практики на древните юдейски общности.

Пробивът е свързан с т.нар. ръкописи „Cryptic B“ – два силно увредени фрагмента, обозначени като 4Q362 и 4Q363, които дълго време са смятани за практически нечетими заради използването на непозната азбука. Изследването е дело на учения Еманюел Оливейро от Университета в Гронинген, който установява, че всеки криптичен знак последователно съответства на буква от еврейската азбука.

След дешифрирането текстовете разкриват познати библейски изрази и теми, свързани с края на времената – божествения съд, идването на Месията и съдбата на Израил. Сред разчетените думи и понятия са „Исраел“, както и препратки към Юда, Яков и „Елохим“ – едно от имената на Бог в Стария завет.

Ръкописите са създадени от общността в Кумран, юдейска секта, обитавала района край Мъртво море преди повече от 2000 години. Кумранската общност е известна със съхраняването на религиозни текстове, които предоставят ценна информация за ранните юдейски вярвания, ритуални практики и пророчески традиции.

Свитъците от Мъртво море са открити в пещери на територията на днешния Западен бряг между 1947 и 1956 г. и включват едни от най-древните запазени библейски ръкописи, написани на иврит, арамейски и в отделни случаи на гръцки език. Докато системата „Cryptic A“ е била разчетена още през 1955 г., „Cryptic B“ остава загадка десетилетия наред заради странните си символи, неравномерния почерк и минималните по размер оцелели фрагменти.

Само двата текста – 4Q362 и 4Q363 – използват изцяло тази шифрована система. Много от парчетата са с размер едва няколко милиметра, а пергаментът е напукан, потъмнял или силно износен. Черното мастило е нанасяно с фини или средни писци, но формата и разстоянието между знаците са непоследователни, като на места личат корекции и двойно изписване.

Съдържанието на 4Q362 има ясно религиозен характер и използва библейски идиоми. В отделни фрагменти се споменават „Елохим“ и „твоята слава“, както и „шатри на Яков“ – изрази, които напомнят на текстове от книгите на Йеремия и Малахия. Макар ръкописът да не цитира директно тези пасажи, тематиката му е в съзвучие с пророчески предупреждения и есхатологични обещания, включително идеи за съд и възстановяване на Израил.

Фрагментите съдържат и препратки към дати и владетели, като изрази от типа „втората година“ или „петия месец“, които вероятно отразяват исторически или пророчески хронологични системи, познати от други библейски и апокрифни текстове. Особено загадъчно е споменаването на гроб в два от фрагментите – описание, за което няма пряк паралел в известните библейски книги. Оливейро допуска, че използваната дума може да означава и надгробен знак, което отваря възможност за нови тълкувания.

Текстът 4Q363 е още по-фрагментарен и труден за анализ. Повтарящ се израз може да се отнася до „нейните дъщери“ или „нейните селища“, а споменатото лично име Бенаяху е твърде разпространено, за да позволи конкретна идентификация.

Причината тези послания да бъдат кодирани остава неясна. Според Оливейро използването на необичайна писмена система вероятно е имало символична или ритуална функция. Писането с непозната азбука може да е подчертавало свещения характер на текста и да е ограничавало достъпа до него до тесен кръг посветени – жреци или обучени писари – без реално да се променя смисълът на съдържанието.

Изследването показва, че сложността на „Cryptic B“ не се крие толкова в самия шифър, който е относително прост, а в умишлено изкривените форми на буквите. Именно това визуално усложнение е създавало впечатление за неразгадаема система и е възпрепятствало дешифрирането ѝ в продължение на десетилетия.