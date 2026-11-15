Преподавател на Гагарин: Той беше оптималният избор на Корольов - едновременно земен и професионалист

Юрий Гагарин съчетавал човешка простота, достъпност и широка душевност с висок професионализъм. Това заявява 92-годишният професор Вилен Гончаревски на X-ти Всеруски Гагарински бал. Гончаревски е преподавал в Оренбургското военно авиационно училище, където е учил и бъдещият първи космонавт.
„От едната страна, Юрий Алексеевич Гагарин беше обикновен, достъпен човек с такава широка руска душа, известна като „гагаринската“. От другата страна, той беше професионалист, при това професионалист в широкия смисъл на думата. Именно съчетанието на тези две страни говори за уникалността на този човек“, каза Гончаревски пред ТАСС.
Изборът на Сергей Корольов
Професорът определи избора на Сергей Корольов за първи космонавт като оптимален. По думите му главният конструктор е умеел много добре да подбира хората, а Гагарин е притежавал едновременно необходимата подготовка и качества, които са го правели близък и разбираем за широката публика.
Гончаревски познава Гагарин още от годините му като курсант. По-късно той посвещава свои изследвания и спомени на пътя на Гагарин като курсант, летец и космонавт.
Балът съхранява спомена за първия космонавт
Събитието се провежда в рамките на междурегионалния културно-просветен проект „Космически дни в регионите на Русия“ и е посветено на предстоящата 315-годишнина от създаването на първата инженерна школа в Русия. Неин наследник в системата на военното инженерно образование е Военно-космическата академия „А. Ф. Можайски“.
Проектът използва живота и подвига на Гагарин като пример в патриотичното, духовно-нравственото и естетическото възпитание на деца и младежи. Целта му е и да съхранява историята на пилотираната космонавтика и да я прави по-достъпна за новите поколения.
Първият Гагарински бал се е състоял на 1 март 2024 г.
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