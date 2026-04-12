Най-абсурдните и популярни митове за Юрий Гагарин

Животът и смъртта на Юрий Гагарин са обвити в множество теории на конспирацията, подхранвани от секретността на съветската космическа програма по време на Студената война. Ето някои от най-абсурдните и популярни митове:

Конспирации около полета

Гагарин не е летял в космоса: Някои скептици твърдят, че полетът е измама, тъй като няма снимки на Земята, направени от него. В действителност на борда е имало телевизионна камера за наблюдение на състоянието му, но не и фотоапарат за пейзажни снимки.

„Призрачните космонавти“: Слухове твърдят, че преди Гагарин са изпратени други хора (например Владимир Илюшин), които или са загинали, или са се приземили в Китай и са били заловени. Официални архиви обаче потвърждават, че Гагарин е първият успешно летял и завърнал се жив човек.

Мистификацията за приземяването: СССР крие в продължение на години, че Гагарин се е катапултирал на 7 км височина и се е приземил отделно от капсулата с парашут. Това е правено, за да се спазят тогавашните правила на FAI (Международната федерация по аеронавтика) за признаване на рекорд, изискващи пилотът да се приземи вътре в летателния апарат.

Теории за смъртта и „изчезването“ му

Ванга и „отвличането“ от извънземни: Съществува популярен мит, че пророчицата Ванга е твърдяла, че Гагарин не е загинал в катастрофата през 1968 г., а е бил „взет“ от извънземни. Някои версии на слуха дори казват, че той е продължил да живее в тайна психиатрична клиника или е бил ликвидиран от КГБ по нареждане на Брежнев поради огромната му популярност.

Смърт по време на лунна мисия: Абсурдна теория предполага, че Гагарин е загинал тайно няколко седмици преди официалната дата, докато се е опитвал да обиколи Луната с безпилотен (според официалните данни) кораб „Л1“.

Пиянство по време на полет: Има слухове, че фаталната катастрофа с неговия МиГ-15 е причинена от това, че той и инструкторът Серьогин са били под влиянието на алкохол. Разследванията категорично отхвърлят това, сочейки за причина рязка маневра за избягване на чужд обект (метеорологичен балон или друг самолет).

Любопитни слухове и факти

Благороден произход: В САЩ се разпространява слух, че той е потомък на руската дворянска фамилия Гагарини, което самият той опровергава, подчертавайки обикновения си селски произход.

Скандалът с белега: Белегът над лявото му око често е свързван със слухове за бягство през прозорец на хотел след среща с жена, макар официално да се приписва на инцидент по време на почивка.

Изчезналият молив: В космоса Гагарин губи молива си, който просто изплува в безтегловност, поради което спира да води записки в дневника.