Новини
Любопитно »
Най-абсурдните и популярни митове за Юрий Гагарин

12 Април, 2026

  • юрий гагарин-
  • митове-
  • слухове-
  • теория на конспирацията

Конспирации около полета, мистификацията за приземяването и теории за смъртта и „изчезването“ му

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Животът и смъртта на Юрий Гагарин са обвити в множество теории на конспирацията, подхранвани от секретността на съветската космическа програма по време на Студената война. Ето някои от най-абсурдните и популярни митове:

Конспирации около полета

Гагарин не е летял в космоса: Някои скептици твърдят, че полетът е измама, тъй като няма снимки на Земята, направени от него. В действителност на борда е имало телевизионна камера за наблюдение на състоянието му, но не и фотоапарат за пейзажни снимки.

„Призрачните космонавти“: Слухове твърдят, че преди Гагарин са изпратени други хора (например Владимир Илюшин), които или са загинали, или са се приземили в Китай и са били заловени. Официални архиви обаче потвърждават, че Гагарин е първият успешно летял и завърнал се жив човек.

Мистификацията за приземяването: СССР крие в продължение на години, че Гагарин се е катапултирал на 7 км височина и се е приземил отделно от капсулата с парашут. Това е правено, за да се спазят тогавашните правила на FAI (Международната федерация по аеронавтика) за признаване на рекорд, изискващи пилотът да се приземи вътре в летателния апарат.

Теории за смъртта и „изчезването“ му

Ванга и „отвличането“ от извънземни: Съществува популярен мит, че пророчицата Ванга е твърдяла, че Гагарин не е загинал в катастрофата през 1968 г., а е бил „взет“ от извънземни. Някои версии на слуха дори казват, че той е продължил да живее в тайна психиатрична клиника или е бил ликвидиран от КГБ по нареждане на Брежнев поради огромната му популярност.

Смърт по време на лунна мисия: Абсурдна теория предполага, че Гагарин е загинал тайно няколко седмици преди официалната дата, докато се е опитвал да обиколи Луната с безпилотен (според официалните данни) кораб „Л1“.

Пиянство по време на полет: Има слухове, че фаталната катастрофа с неговия МиГ-15 е причинена от това, че той и инструкторът Серьогин са били под влиянието на алкохол. Разследванията категорично отхвърлят това, сочейки за причина рязка маневра за избягване на чужд обект (метеорологичен балон или друг самолет).

Любопитни слухове и факти

Благороден произход: В САЩ се разпространява слух, че той е потомък на руската дворянска фамилия Гагарини, което самият той опровергава, подчертавайки обикновения си селски произход.

Скандалът с белега: Белегът над лявото му око често е свързван със слухове за бягство през прозорец на хотел след среща с жена, макар официално да се приписва на инцидент по време на почивка.

Изчезналият молив: В космоса Гагарин губи молива си, който просто изплува в безтегловност, поради което спира да води записки в дневника.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    31 12 Отговор
    Колкото и да се мъчите да омаловажите събитието, Юрий Гагарин е първият човек в света успешно летял в космоса и по националност е руснак от СССР-Държавата която прати и българин в космоса, подари ни 220 бойни самолета, всичкото желязо с което работеше Кремиковци идваше от там......... И мн. други. Списъкът е огромен.

    Коментиран от #10, #12, #24, #31

    12:01 12.04.2026

  • 2 Факти

    13 21 Отговор
    Руснаците пратили първия човек в космоса, но забравили да му дадат фотоапарат да снима 🤣

    Коментиран от #4, #8, #9

    12:02 12.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 дядо Петър

    15 8 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    А ти дедовото, май си забравил да си изпиеш хапченцата сутринта.

    12:05 12.04.2026

  • 5 6135

    13 2 Отговор
    Браво Редакцията!

    Вече втора статия за Гагарин - подвизите на човечеството трябва да се помнят и празнуват!

    Било Великден, да ама Христос нали не е летял в Космоса!

    12:05 12.04.2026

  • 6 Руския фалш факти

    12 21 Отговор
    Гагарин е летял в космоса друг път. Няма нито една снимка или видео на земята заснета от него

    Коментиран от #16

    12:06 12.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зелено чучело, клоун

    11 9 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Защото всички фотоапарати по онова време са били изкупени от Холивуд, за заснемане на Лунното кацане. Но по неизвестни нам причини, да вземат и да загубят всички снимки, доказващи истинността на лунната им мисия.

    Ех какъв лош късмет.

    12:07 12.04.2026

  • 9 Глупак

    14 9 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Именно Гагарин снима за първи път Земята от Космоса за разлика от американската Артемида 2

    Коментиран от #15, #20

    12:07 12.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 СВО 1 508 дни РЕЗИЛ - 07.04.2026

    11 5 Отговор
    Имало е камера, но тя показва само Гагарин, което може да се запише навсякъде, но не и да снима през илюминатора. Непрекъснато се споменават АРХИВИ, но всички знаят как КГБ се отнася към архивите.

    Коментиран от #25

    12:09 12.04.2026

  • 12 Друго си е

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Американските преди 50 години кацнали на луната и лунния вятър развял знамето на империята.

    12:09 12.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Истината е толкоз прозаична

    7 8 Отговор
    Гагарин приключва като хроничен пиянгур - алкаш, със...ментални проблеми! Иначе казано,... Алкаш и социопат!

    12:10 12.04.2026

  • 15 СВО 1 508 дни РЕЗИЛ - 07.04.2026

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Глупак":

    Тези снимки обаче са строго засекретени и никой не ги е виждал. Дори и самия Гагарин.

    12:13 12.04.2026

  • 16 6135

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "Руския фалш факти":

    Самото постижение е по-важно от неговото "документиране".

    На никой по онова време не му е минавало през ума, че трябва да доказва нещо на такива като тебе.

    12:13 12.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сатана Z

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Не ми използвай Ника, хомо сбърканяк!
    Оли гофрен

    12:13 12.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факти

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Глупак":

    Глупак си ти. Гагарин не е направил нито една снимка защото е нямал фотоапарат. Прочети пак статията или ако искаш питай изкуствения интелект или Гугъл. Не му били дали фотоапарат, защото щял да натежи, а всеки грам бил от значение 🤣 Плюс това всичко било автоматизирано и Гагарин трябвало само да стои и да не мърда, а не да се разсейва със снимки 🤣

    Коментиран от #23

    12:14 12.04.2026

  • 21 М! ДА?а.а.а.а

    6 2 Отговор
    Възможно е и да е летял в космоса, но!!! Това за снимките че не са направени е малък аргумент, но това къде е парашута със стола за катапултиране и как такъв стол ще се изстреля през илюминатора на капсулата от кораба Восток е въпрос, който чака своя отговор. Ако все пак е летял постижението е толкова огромно, че дори и днес не може да се постигне това да се приземи от космоса точно на същото място, където е провеждал всичките си тренировъчни скокове с парашут във връзка с предстоящия полет!

    Коментиран от #26

    12:15 12.04.2026

  • 22 Дзак

    3 5 Отговор
    Винаги се намират мющерии и за най-абсурдните слухове!

    12:16 12.04.2026

  • 23 СВО 1 508 дни РЕЗИЛ

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    За фотоапарата и теглото не е съвсем така, защото в капсулата е имало пистолет.

    Коментиран от #28

    12:17 12.04.2026

  • 24 Да, днес, в деня,

    5 7 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    В който за първи път човек напуска Земята о излиза в космоса, всички долни и злобни завистници си припомниха всякакви клюки и лъжи, само не и неоспоримия факт! Жалки създания!

    12:19 12.04.2026

  • 25 Факти

    7 3 Отговор

    До коментар #11 от "СВО 1 508 дни РЕЗИЛ - 07.04.2026":

    Да, СССР, дето избил десетки милиони руснаци в лагерите, бил много загрижен за живота на Гагарин и го следял с видео камера, ама не му дал фотоапарат да снима, щото щял да натежи 🤣

    12:19 12.04.2026

  • 26 СВО 1 508 дни РЕЗИЛ

    9 1 Отговор

    До коментар #21 от "М! ДА?а.а.а.а":

    Приземил се е точно там, където е трябвало и са го чакали "колхозничките" и един фотограф.

    12:20 12.04.2026

  • 27 ДРУГО СИ Е ДА КАЦНЕШ НА ЛУНАТА

    4 8 Отговор
    У некое забутано холивудско студио.

    12:21 12.04.2026

  • 28 Тюпак трол,

    1 9 Отговор

    До коментар #23 от "СВО 1 508 дни РЕЗИЛ":

    Колт,55 калибър,нали ве,Корольов?!

    12:21 12.04.2026

  • 29 Дааааа,

    3 0 Отговор
    страхотна тема. по-тъпо е да си бъркаш в носа пред огледалото

    12:25 12.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Факрус

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Не! Не е!

    12:27 12.04.2026

  • 32 ГАГАРИН

    3 2 Отговор
    Е дълбока душевна травма на англосаксите.

    12:28 12.04.2026

  • 33 Анонимен

    0 0 Отговор
    Защо ли ги пускат?

    12:31 12.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Гост

    0 0 Отговор
    На приема в Кремъл Хрусчов го пита: Е, там горе видя ли бог? Усещайки шегата Гагарин отговаря: Видях го! Хрусчов: Тогава не казвай на никого!

    12:35 12.04.2026

  • 36 Фори

    0 1 Отговор
    Не е летял. Всичко е снимано студиата на Мосфилм. Тогава тайна е могла да се оази с години. Не като сега.

    12:40 12.04.2026