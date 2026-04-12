Най-абсурдните и популярни митове за Юрий Гагарин

Животът и смъртта на Юрий Гагарин са обвити в множество теории на конспирацията, подхранвани от секретността на съветската космическа програма по време на Студената война. Ето някои от най-абсурдните и популярни митове:
Конспирации около полета
Гагарин не е летял в космоса: Някои скептици твърдят, че полетът е измама, тъй като няма снимки на Земята, направени от него. В действителност на борда е имало телевизионна камера за наблюдение на състоянието му, но не и фотоапарат за пейзажни снимки.
„Призрачните космонавти“: Слухове твърдят, че преди Гагарин са изпратени други хора (например Владимир Илюшин), които или са загинали, или са се приземили в Китай и са били заловени. Официални архиви обаче потвърждават, че Гагарин е първият успешно летял и завърнал се жив човек.
Мистификацията за приземяването: СССР крие в продължение на години, че Гагарин се е катапултирал на 7 км височина и се е приземил отделно от капсулата с парашут. Това е правено, за да се спазят тогавашните правила на FAI (Международната федерация по аеронавтика) за признаване на рекорд, изискващи пилотът да се приземи вътре в летателния апарат.
Теории за смъртта и „изчезването“ му
Ванга и „отвличането“ от извънземни: Съществува популярен мит, че пророчицата Ванга е твърдяла, че Гагарин не е загинал в катастрофата през 1968 г., а е бил „взет“ от извънземни. Някои версии на слуха дори казват, че той е продължил да живее в тайна психиатрична клиника или е бил ликвидиран от КГБ по нареждане на Брежнев поради огромната му популярност.
Смърт по време на лунна мисия: Абсурдна теория предполага, че Гагарин е загинал тайно няколко седмици преди официалната дата, докато се е опитвал да обиколи Луната с безпилотен (според официалните данни) кораб „Л1“.
Пиянство по време на полет: Има слухове, че фаталната катастрофа с неговия МиГ-15 е причинена от това, че той и инструкторът Серьогин са били под влиянието на алкохол. Разследванията категорично отхвърлят това, сочейки за причина рязка маневра за избягване на чужд обект (метеорологичен балон или друг самолет).
Любопитни слухове и факти
Благороден произход: В САЩ се разпространява слух, че той е потомък на руската дворянска фамилия Гагарини, което самият той опровергава, подчертавайки обикновения си селски произход.
Скандалът с белега: Белегът над лявото му око често е свързван със слухове за бягство през прозорец на хотел след среща с жена, макар официално да се приписва на инцидент по време на почивка.
Изчезналият молив: В космоса Гагарин губи молива си, който просто изплува в безтегловност, поради което спира да води записки в дневника.
1 Наблюдател
12:01 12.04.2026
2 Факти
12:02 12.04.2026
4 дядо Петър
До коментар #2 от "Факти":А ти дедовото, май си забравил да си изпиеш хапченцата сутринта.
12:05 12.04.2026
5 6135
Вече втора статия за Гагарин - подвизите на човечеството трябва да се помнят и празнуват!
Било Великден, да ама Христос нали не е летял в Космоса!
12:05 12.04.2026
6 Руския фалш факти
12:06 12.04.2026
8 Зелено чучело, клоун
До коментар #2 от "Факти":Защото всички фотоапарати по онова време са били изкупени от Холивуд, за заснемане на Лунното кацане. Но по неизвестни нам причини, да вземат и да загубят всички снимки, доказващи истинността на лунната им мисия.
Ех какъв лош късмет.
12:07 12.04.2026
9 Глупак
До коментар #2 от "Факти":Именно Гагарин снима за първи път Земята от Космоса за разлика от американската Артемида 2
12:07 12.04.2026
11 СВО 1 508 дни РЕЗИЛ - 07.04.2026
12:09 12.04.2026
12 Друго си е
До коментар #1 от "Наблюдател":Американските преди 50 години кацнали на луната и лунния вятър развял знамето на империята.
12:09 12.04.2026
14 Истината е толкоз прозаична
12:10 12.04.2026
15 СВО 1 508 дни РЕЗИЛ - 07.04.2026
До коментар #9 от "Глупак":Тези снимки обаче са строго засекретени и никой не ги е виждал. Дори и самия Гагарин.
12:13 12.04.2026
16 6135
До коментар #6 от "Руския фалш факти":Самото постижение е по-важно от неговото "документиране".
На никой по онова време не му е минавало през ума, че трябва да доказва нещо на такива като тебе.
12:13 12.04.2026
18 Сатана Z
До коментар #13 от "Сатана Z":Не ми използвай Ника, хомо сбърканяк!
Оли гофрен
12:13 12.04.2026
20 Факти
До коментар #9 от "Глупак":Глупак си ти. Гагарин не е направил нито една снимка защото е нямал фотоапарат. Прочети пак статията или ако искаш питай изкуствения интелект или Гугъл. Не му били дали фотоапарат, защото щял да натежи, а всеки грам бил от значение 🤣 Плюс това всичко било автоматизирано и Гагарин трябвало само да стои и да не мърда, а не да се разсейва със снимки 🤣
12:14 12.04.2026
21 М! ДА?а.а.а.а
12:15 12.04.2026
22 Дзак
12:16 12.04.2026
23 СВО 1 508 дни РЕЗИЛ
До коментар #20 от "Факти":За фотоапарата и теглото не е съвсем така, защото в капсулата е имало пистолет.
12:17 12.04.2026
24 Да, днес, в деня,
До коментар #1 от "Наблюдател":В който за първи път човек напуска Земята о излиза в космоса, всички долни и злобни завистници си припомниха всякакви клюки и лъжи, само не и неоспоримия факт! Жалки създания!
12:19 12.04.2026
25 Факти
До коментар #11 от "СВО 1 508 дни РЕЗИЛ - 07.04.2026":Да, СССР, дето избил десетки милиони руснаци в лагерите, бил много загрижен за живота на Гагарин и го следял с видео камера, ама не му дал фотоапарат да снима, щото щял да натежи 🤣
12:19 12.04.2026
26 СВО 1 508 дни РЕЗИЛ
До коментар #21 от "М! ДА?а.а.а.а":Приземил се е точно там, където е трябвало и са го чакали "колхозничките" и един фотограф.
12:20 12.04.2026
27 ДРУГО СИ Е ДА КАЦНЕШ НА ЛУНАТА
12:21 12.04.2026
28 Тюпак трол,
До коментар #23 от "СВО 1 508 дни РЕЗИЛ":Колт,55 калибър,нали ве,Корольов?!
12:21 12.04.2026
29 Дааааа,
12:25 12.04.2026
31 Факрус
До коментар #1 от "Наблюдател":Не! Не е!
12:27 12.04.2026
32 ГАГАРИН
12:28 12.04.2026
33 Анонимен
12:31 12.04.2026
35 Гост
12:35 12.04.2026
36 Фори
12:40 12.04.2026