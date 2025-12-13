„Всенародни тържества” в Сливница заради асфалтирана улица

Жители на Сливница се похвалиха с асфалтиране на улица, която никога не е виждала тази настилка.

От няколко дни ул. Юрий Гагарин е с новоположена настилка. Именно това даде повод на живущите на нея да организират тържество-откриване!

Събитието е насрочено за неделя – 14 декември от 14:00 часа.

В „афиша” е обявено, че ще има скара приготвена от Шеф Ради Иванов и професионално озвучаване от известния DJ Злати.

Разбира се мероприятието е презентирано по шеговит и ироничен начин, но е напълно реално и е израз на десетилетните неволи на живущите на улицата.