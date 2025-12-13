Новини
„Всенародни тържества” в Сливница заради асфалтирана улица

13 Декември, 2025 20:44 547 8

Събитието е насрочено за неделя

Жители на Сливница се похвалиха с асфалтиране на улица, която никога не е виждала тази настилка.

От няколко дни ул. Юрий Гагарин е с новоположена настилка. Именно това даде повод на живущите на нея да организират тържество-откриване!

Събитието е насрочено за неделя – 14 декември от 14:00 часа.

В „афиша” е обявено, че ще има скара приготвена от Шеф Ради Иванов и професионално озвучаване от известния DJ Злати.

Разбира се мероприятието е презентирано по шеговит и ироничен начин, но е напълно реално и е израз на десетилетните неволи на живущите на улицата.


  • 1 1488

    2 2 Отговор
    циганобьлгарски особености

    20:47 13.12.2025

  • 2 Ама сме в

    3 1 Отговор
    Клуба на богатите! И гласът ни бил равен на техния!

    Коментиран от #7

    20:52 13.12.2025

  • 3 бою циганина

    4 0 Отговор
    аз съм на мръсното и крадливо опеле

    20:57 13.12.2025

  • 4 ООрана държава

    3 0 Отговор
    До там ли го докараха гербарите тоя народ?

    20:59 13.12.2025

  • 5 Костинбрудчанин

    3 0 Отговор
    Покрай магистрала Европа, се развиха малко, но не могат да настигнат Костинброд.

    21:02 13.12.2025

  • 6 няма държава

    0 0 Отговор
    А сега разбрахте ли ,че тези хора са живеели в 19 век !! Слава на ГРАБ и боко ,които асфалтираха улицата !!

    21:09 13.12.2025

  • 7 Да да да

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ама сме в":

    Бедна ти е душата . Бедна ти е умствената способност .Бедна ти е фантазията какво ще стане с теб ако не живееш в общество на солидарност.

    21:10 13.12.2025

  • 8 ВинеТу туууу

    0 0 Отговор
    Да изчакат първия дъжд и тогава да се черпят!

    21:11 13.12.2025