„Всенародни тържества” в Сливница заради асфалтирана улица

Жители на Сливница се похвалиха с асфалтиране на улица, която никога не е виждала тази настилка.
От няколко дни ул. Юрий Гагарин е с новоположена настилка. Именно това даде повод на живущите на нея да организират тържество-откриване!
Събитието е насрочено за неделя – 14 декември от 14:00 часа.
В „афиша” е обявено, че ще има скара приготвена от Шеф Ради Иванов и професионално озвучаване от известния DJ Злати.
Разбира се мероприятието е презентирано по шеговит и ироничен начин, но е напълно реално и е израз на десетилетните неволи на живущите на улицата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
20:47 13.12.2025
2 Ама сме в
Коментиран от #7
20:52 13.12.2025
3 бою циганина
20:57 13.12.2025
4 ООрана държава
20:59 13.12.2025
5 Костинбрудчанин
21:02 13.12.2025
6 няма държава
21:09 13.12.2025
7 Да да да
До коментар #2 от "Ама сме в":Бедна ти е душата . Бедна ти е умствената способност .Бедна ти е фантазията какво ще стане с теб ако не живееш в общество на солидарност.
21:10 13.12.2025
8 ВинеТу туууу
21:11 13.12.2025