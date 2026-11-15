Безплатна изработка на сайт и хостинг от хостинг компанията на fakti.bg от 2011 г.
Новини
Любопитно »
Емануела: Хората искат наказания, а не политически престрелки
  Тема: Известни личности

Емануела: Хората искат наказания, а не политически престрелки

15 Ноември, 2026 11:33 652 4

  • емануела-
  • мон дьо-
  • български политици-
  • поп-фолк-
  • мартин николов

Пред Мон Дьо певицата говори за публичния си образ, връзката си с Мартин Николов и недоверието към политиците

Емануела: Хората искат наказания, а не политически престрелки - 1
Снимка: Кадър: Нова ТВ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Емануела заяви, че българите вече не се интересуват от политическите престрелки, а искат да виждат реални последствия за хората, които нарушават правилата. В интервю пред Мон Дьо певицата свърза недоверието към политиците с усещането, че законите не се прилагат еднакво за всички.

„Нашите закони са си написани много добре. Просто те не се спазват“, каза Емануела. По думите ѝ наказанията за нарушителите биха променили обществената среда и биха върнали доверието в политиците.

Певицата заяви още, че обикновеният човек често има нужда от защита. На въпрос дали България се управлява от честни хора тя посочи, че ѝ се иска това да е така, но свърза подобряването на държавата с реалното прилагане на правилата.

„Фаталното момиче“ и личният живот

В разговора Емануела коментира и начина, по който е изграден публичният ѝ образ. Тя разказа, че в началото на кариерата ѝ са били създавани истории и скандали, които не винаги са отговаряли на истинския ѝ характер.

„Когато аз станах певица, трябваше да си измисляме истории, да имаме скандали“, каза тя, като уточни, че често е правила неща, които не са били самата нея.

Емануела говори и за връзките си след първия си съпруг Димитър Динев, от когото има първо дете. Най-обсъжданата сред тях е отношенията ѝ с Мартин Николов – Елвиса. По думите ѝ двамата са се познавали отдавна и първоначално са били приятели.

Певицата заяви, че не е успяла да го обича толкова силно и че връзката им е започнала в момент, когато се е чувствала зле след подигравки от страна на Димитър Динев. „Но не беше любов“, каза тя.

Въпреки раздялата и последвалите спекулации Емануела посочи, че не таи лоши чувства към Мартин Николов. Тя заяви, че той не ѝ се е извинил за изневярата, но вече не търси обяснение за постъпката му. Певицата му пожела да бъде много щастлив и каза, че не го смята за лош човек.

Пълната версия на интервюто е публикувана в YouTube канала „Мон Дьо: Храмът на историите“.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ