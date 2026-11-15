Емануела: Хората искат наказания, а не политически престрелки

Емануела заяви, че българите вече не се интересуват от политическите престрелки, а искат да виждат реални последствия за хората, които нарушават правилата. В интервю пред Мон Дьо певицата свърза недоверието към политиците с усещането, че законите не се прилагат еднакво за всички.

„Нашите закони са си написани много добре. Просто те не се спазват“, каза Емануела. По думите ѝ наказанията за нарушителите биха променили обществената среда и биха върнали доверието в политиците.

Певицата заяви още, че обикновеният човек често има нужда от защита. На въпрос дали България се управлява от честни хора тя посочи, че ѝ се иска това да е така, но свърза подобряването на държавата с реалното прилагане на правилата.

„Фаталното момиче“ и личният живот

В разговора Емануела коментира и начина, по който е изграден публичният ѝ образ. Тя разказа, че в началото на кариерата ѝ са били създавани истории и скандали, които не винаги са отговаряли на истинския ѝ характер.

„Когато аз станах певица, трябваше да си измисляме истории, да имаме скандали“, каза тя, като уточни, че често е правила неща, които не са били самата нея.

Емануела говори и за връзките си след първия си съпруг Димитър Динев, от когото има първо дете. Най-обсъжданата сред тях е отношенията ѝ с Мартин Николов – Елвиса. По думите ѝ двамата са се познавали отдавна и първоначално са били приятели.

Певицата заяви, че не е успяла да го обича толкова силно и че връзката им е започнала в момент, когато се е чувствала зле след подигравки от страна на Димитър Динев. „Но не беше любов“, каза тя.

Въпреки раздялата и последвалите спекулации Емануела посочи, че не таи лоши чувства към Мартин Николов. Тя заяви, че той не ѝ се е извинил за изневярата, но вече не търси обяснение за постъпката му. Певицата му пожела да бъде много щастлив и каза, че не го смята за лош човек.

Пълната версия на интервюто е публикувана в YouTube канала „Мон Дьо: Храмът на историите“.