Зад образа на Галя от „Сатен“ стоят години на здравословни изпитания, финансов срив и трудни отношения с хора от телевизионния ѝ период. В разговор с Мариян Станков – Мон Дьо Галина Манова разказва за живота си извън сцената и за цената на стремежа да бъде перфектна.

Битката за второ дете

След раждането на дъщеря си Карина Манова преживява две извънматочни бременности. При тях губи и двете си маточни тръби. При първия случай състоянието ѝ се влошава критично по пътя между две болници.

„Ако се беше забавила 20 минути в задръстване, можеше в момента да не можем да водим този разговор, да не си сред живите“, казва лекарят, извършил спешната операция.

Въпреки предупрежденията тя продължава с инвитро процедурите, които водят до тежък хиперстимулационен синдром. Решението да спре идва в Пловдив, докато между работни ангажименти си поставя поредната доза хормони сама в тоалетната на заведение.

Операцията, която променя живота ѝ

„В Пловдив в едно заведение си бих поредната доза хормони в корема, сама в тоалетната. И тогава си казах, че буквално съм превъртяла играта и че трябва да спра“, разказва Манова.

Годините на сцената и натрупаните травми водят до сериозни проблеми с гръбнака. Манова разказва, че в един момент не е могла да вдигне дори чаша с вода. Лекарите сравняват снимката на гръбнака ѝ с този на 70-годишен човек.

Следва осемчасова операция на шийните прешлени. Усложненията я оставят две седмици без обезболяващи. Тя описва този период като най-тежкия в живота си, като разказва за силно отслабване и непоносимост към светлина и звук.

Именно по време на възстановяването Манова разбира кои хора действително са близо до нея. По думите ѝ част от приятелите ѝ изчезват, когато тя вече не може да им помага.

Спомените за Слави Трифонов

В интервюто Галина Манова говори и за годините си със Слави Трифонов. Тя го описва като строг и доминиращ ръководител, от когото е научила много за професионализма.

„Аз го обичах, но и се страхувах от него“, казва Манова.

Тя разказва за напрежение между балета и „Ку-Ку Бенд“, както и за остър скандал в офиса на Трифонов, при който са били хвърляни вещи. Въпреки раздялата им и последвалото ѝ напускане той ѝ помага в критична ситуация пред британското посолство.

Загубените спестявания

Манова се връща и към публикации за личния ѝ живот, които според нея са били неверни. Сред тях е твърдение, че е работила като проститутка в Италия, въпреки че по това време не е посещавала страната. Тя разказва и за телевизионен репортаж, в който погрешно е била обвинена, че блокира входа на детска градина. По думите ѝ автомобилът от кадрите е принадлежал на неин съсед.

Най-тежкият финансов удар идва след внезапната смърт на бизнес партньор. Галина и съпругът ѝ Смилен губят всичките си спестявания и се сблъскват с гнева на десетки потърпевши.

Днес Манова казва, че се е отказала от нуждата да поддържа перфектен образ на всяка цена. „Толкова се увлякох в тази игра, че започвах да погубвам себе си“, признава тя.

Източници: vesti.bg