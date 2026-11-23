Музикалните близалки на Емануела предизвикаха бурни коментари онлайн заради цената си от 10 евро за брой. Продуктът е част от концертния мърчандайзинг на певицата и съчетава сладкарско изделие с електронен компонент, който предава звук чрез вибрации.
В китайски търговски платформи сходни изделия се предлагат за около 1–1,50 долара при поръчки на едро. Така разликата спрямо посочената концертна цена е близо осем пъти при оферта от 1,50 долара и над десет пъти при цена от 1 долар. Данните са цитирани от БЛИЦ, който се позовава на публикация на Blife.
Сравнението обаче не е между напълно еднакви условия за покупка. Китайските предложения са за количества на едро, докато цената от 10 евро е крайна цена за фенове на концерт. При внос към себестойността могат да се добавят транспорт, мита, ДДС, персонализирана опаковка, съхранение и разходи по продажбата.
Как работи музикалната близалка
Технологията позволява звукът да се възприема чрез вибрации, предавани през зъбите и челюстта. Подобна разработка беше представена на изложението CES 2026 в Лас Вегас, а сходен продукт на американската компания Lava Tech Brands се произвежда в Китай. Цената на този модел е посочена като 8,99 долара или 9,95 евро.
Продуктът, свързван с Емануела, е оформен като китара, тежи 15 грама и се предлага в плодови вкусове. Търговското представяне използва посланието: „Слушай музика през устата си!“
Подобният продукт се предлага и в български онлайн магазини на различни цени. Сред публикуваните оферти има стойности от 7 евро, 9,99 евро и 12,78 евро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА