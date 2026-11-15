Защо жените живеят по-дълго? Учените установиха колко голяма е разликата

Мъжете по света живеят средно по-кратко от жените, а разликата в продължителността на живота се е увеличила от 3,3 години през 1950 г. до 4,8 години днес. Във Великобритания мъжете живеят средно с около четири години по-малко от жените.

До този извод стига анализ, публикуван в медицинското списание The Lancet, който разглежда данни за глобалното здраве от 1990 до 2023 г. Изследователите посочват, че мъжете по-често страдат от сърдечносъдови заболявания, рак и травми, а при тях са по-високи и нивата на самоубийствата. Данните от по-новия глобален анализ на заболеваемостта показват, че през 2023 г. очакваната продължителност на живота е 76,3 години за жените и 71,5 години за мъжете.

Гените имат значение, но не обясняват всичко

Професор Джеймс Катто от Университета в Шефилд, който е сред авторите и работи като уролог, посочва, че биологичните различия могат да имат роля. Жените обикновено имат две Х-хромозоми, докато мъжете имат една Х- и една Y-хромозома. Втората Х-хромозома може да осигури известна защита срещу наследствени заболявания, причинени от дефектни гени. Различията в половите хромозоми могат да влияят и върху предразположението към някои видове рак.

Според Катто обаче генетиката има по-малък принос към разликата в продължителността на живота, отколкото обикновено се предполага. Значение имат и различията в имунния отговор, които могат да поставят мъжете под по-висок риск при някои заболявания.

Пушене, алкохол и късно търсене на помощ

Авторите определят пушенето и употребата на алкохол като по-важни фактори за по-ранната смъртност при мъжете от генетичните особености. Влияние оказват още условията на труд, икономическата среда и достъпът до медицинска помощ.

Катто обръща внимание и на поведението на самите пациенти. Част от мъжете отлагат посещението при лекар поради срам или нежелание да потърсят помощ, което може да забави откриването и лечението на заболяванията.

Маркетингът на хазарта също увеличава риска

Проучването разглежда и влиянието на търговските кампании. Тютюневата и алкохолната индустрия насочват рекламата си към определени групи мъже, включително към социално уязвими общности.

Отделно изследване на Университета в Кеймбридж показва, че рекламите на хазарт във Facebook и Instagram в Ирландия са достигнали 2,3 пъти повече мъже, отколкото жени. 22 процента от рекламите са били насочени специално към мъже, а нито една не е била предназначена само за жени.

Изследователите посочват, че хазартът все по-често е част от преживяването около футболните мачове, включително чрез залози в хода на играта. По думите на Катто, когато хазартът се превърне в част от спортната култура, последствията могат да включват дългове, фалит и проблеми с психичното здраве. Новата серия изследвания в The Lancet призовава здравните политики да обръщат повече внимание на социалните и търговските фактори, които могат да бъдат предотвратени.

Източници: healthnews.obozrevatel.com