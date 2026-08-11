Новини
Любопитно »
Александър Сано се похвали с 93-годишния си дядо: Бохем - пие ракийка и винце, пушил е 50 години

Александър Сано се похвали с 93-годишния си дядо: Бохем - пие ракийка и винце, пушил е 50 години

11 Август, 2026 12:29 1 487 9

  • александър сано-
  • дядо-
  • дълголетие-
  • продължителност на живота-
  • актьор-
  • водещ

Според актьора дядо му носи дълголетен ген, но и спокойният живот е изиграл роля в дългия му живот

Александър Сано се похвали с 93-годишния си дядо: Бохем - пие ракийка и винце, пушил е 50 години - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 14 юли любимият дядо на актьора Александър Сано, на когото е кръстен – Александър Алексиев, навърши завидните 93 години.

"Дядо ми е от Асеновград, там си живее и до днес, той е баща на моята майка – каза Сано пред "Ретро“. – Много ми е близък, той ми купи първата китара в живота. Детството ми мина при баба и дядо в Асеновград, летата заедно с братята ми. Дядо ми е причината да се занимавам с музика. Той и баба ми Гинка, светла ѝ памет, почина преди 3 години на 88 години, са много музикални, тя пееше прекрасно. Дядо ми свири на китара, макар че по професия е инженер“, сподели звездата от "Под прикритие“ и още куп любими на публиката филми.

Дядо му Александър Алексиев е най-малкият от 4 деца – трима братя и една сестра. И четиримата били големи веселяци. Постоянно се събирали на вечеринки, пеели, свирели, софри имало.

"Много весело беше. И братята на дядо ми свиреха на китара, самоуки са. Аз започнах да уча китара на 7-годишна възраст, когато се преместихме в родния град на баща ми – Русе. Преди това живеехме в Асеновград, откъдето е майка ми", добавя Сано.

Целият род на любимия му дядо са дълголетници, майка му – прабаба му Дора, живяла до 93 години, големият му брат – чичо Наско – починал на 95, вторият поред чичо изкарал до 90, лелята Надежда и тя.

"Това си е ген при тях. Дядо ми не е живял особено здравословно. Пуши 50 години, спря цигарите от раз, когато беше на 73. Съвсем наскоро прочетох, че научен институт в Англия е доказал, че здравословният начин на живот може да повиши между 6 до 8% продължителността на живота. Останалото е каквото ти е писано и според генетичната предразположеност. Според мен, ако ти е писано да живееш до 60, какъвто и живот да водиш, това няма много да промени нещата. В нашия род се споменава за един дядо Петко, който е живял до 105 години.

Дядо ми гледа много спокойно на нещата като цяло. Това, което помня от детството, е, че той винаги имаше следобедна дрямка. Общо взето, го караше по-полека. Този хубав навик може да е подобрил здравето му, но повече мисля, че става въпрос за ген“, обяснява звездата.

"По отношение на храненето той не се ограничавал и преди, и сега. Хапвал си от всичко, просто сега се храни по-малко. Никога не е пазил диети, не е изключвал видове храни, както е модерно сега. Всичко си яде. Пийваше си и ракийка, и винце преди, те бяха бохеми. Това са хора от изчезващ вид“, разказва актьорът, който заедно с братята си посещават много често дядо Александър.

"Той остана сам от неговото поколение. Всички, които му бяха приятели и спътници в живота, вече ги няма. Това е най-тежкото за понасяне и затова се стараем да сме около него, казва Сано и добавя: "Дядо има много правилен поглед към живота. Не съм го видял да се ядоса за някакви тъпотии. Макар и бидейки с по-топла кръв, тъй като прабаба ми Дора е родена в Серес, тя е от македонските българи, дядо ми все пак винаги реагираше много мъдро. И аз имам някакви подобни черти, взел съм нещо от този нрав. В някои отношения си приличаме – бохемата, артистичността, музикалността, макар че чисто физически имам големи прилики с баща ми“, обобщи Александър Сано.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да е

    13 2 Отговор
    Жив и здрав дядката! Ако и на всяка пенсия натегля по някой млад цепеняк на около 70......

    Коментиран от #6

    12:33 11.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    4 0 Отговор
    а който ни пие ни пуши че и по жени не ходи колко ще живее

    12:33 11.08.2026

  • 3 Ей сладур

    5 13 Отговор
    Какво прокламираш нездравословни навици не ти ли стига хазарта боклукдолен

    12:33 11.08.2026

  • 4 Тунджа 200

    5 0 Отговор
    Та се сетих за култовия дядо Стефчо.
    То младежда няма как да го знае, защото не е гледала култовото предаване Нощен Магазин на вашата Сесил.
    Ех дядо Стефчооооо, дядо Стефчо........

    12:33 11.08.2026

  • 5 Анита по по почивката

    3 1 Отговор
    Няма ли някой негър на линия днес за плющене

    Коментиран от #9

    12:35 11.08.2026

  • 6 Дядото е добре

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Да е":

    Но внука не го слуша главата, да го хвали, че от 50 години бил пушач.. На един му се разминава, на хиляди - не

    12:37 11.08.2026

  • 7 Соваж бейби

    11 1 Отговор
    Винаги съм го казвала че цигари и чашка винце на ден не е вредно .По голям проблем е дрогата и алкохола когато и по бутилка или две на ден.

    12:56 11.08.2026

  • 8 Ъъъъ🤥

    8 1 Отговор
    Ако не беше пушил сега щеше да е на 143г.

    13:03 11.08.2026

  • 9 АЛЬООО ПЛАЩАЙ СИ ПОРНОКАНАЛИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анита по по почивката":

    ЧЕ ТА ИЗКЛЮВАМЕ ДОВЕЧЕРА.....

    17:08 11.08.2026