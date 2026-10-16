Филип Буков отказал 300 000 евро за реклама на хазарт

Филип Буков заяви, че е отказал оферта на стойност 300 000 евро за реклама на хазарт. Актьорът съобщи за предложението в емоционална публикация в социалните мрежи, предизвикана от реакциите срещу публично заявените му политически позиции.
„Пролетта отказах оферта от 300 000€ за реклама на хазарт“, написа Буков. По думите му през годините е отхвърлял и предложения за реклама на вейпове и балони с райски газ.
„Ако заемеш позиция, си платен бездарник“
В публикацията си актьорът критикува противоречивите очаквания към известните личности. Според него от публичните хора се изисква да имат позиция и да я отстояват, но когато го направят, често стават обект на обиди и обвинения.
„От другата страна чета, че ако заемеш позиция, си платен бездарник, нагаждач, неможач, не разбираш от нищо и трябва да се скриеш някъде“, написа Буков.
Той отрече подкрепата му за определени кандидати да е свързана с финансови облаги или обещания за професионално развитие. Актьорът заяви, че е отказвал предложения да се присъедини към политически партии и да се кандидатира за народен представител.
„Пари от тях не съм взел. Някой пост или други дивиденти няма да получа. Аз държавни средства не съм усвоявал“, посочи Буков.
Твърди, че е участвал безвъзмездно в кампании
Актьорът заяви, че е участвал без заплащане в обществени и благотворителни инициативи. Сред посочените от него кампании са такива срещу хазартната зависимост към Националната агенция за приходите и срещу наркотичната зависимост към Агенция „Митници“.
Буков твърди още, че е подкрепял благотворителни търгове, спортни събития и инициативи за набиране на средства за хора в нужда. По думите му това не е предотвратило обвиненията, че е получавал пари за обществените си ангажименти.
Той разказа, че е бил обвиняван, че е взел пари за кампания на НЗОК, както и за празника на Варна. „Винаги съм се старал да съм добрият пример. И какво получавам!?“, написа актьорът.
„Ще си гледам своя интерес“
В края на публикацията Буков заяви, че след президентските избори възнамерява да промени отношението си към обществените каузи и публичните ангажименти.
„Ще съм тих, удобен, само шеги и закачки ще чувате и виждате от мен и никакви скрупули, когато се отнася до реклами и работни ангажименти“, написа той.
Актьорът добави, че ако няма общество, за което си струва да се бори, ще бъде „егоист, комформист“ и ще търси личната си изгода.
Източник: marica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 в кратце
Коментиран от #8
09:43 16.10.2026
2 Кофти
09:45 16.10.2026
3 Някой
09:46 16.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гонзо
Даже и диплома за 8 клас не ми искаха
09:52 16.10.2026
8 така е
До коментар #1 от "в кратце":Той не е взел но много други известни в медииното пространство са взели.
09:52 16.10.2026
9 Филип Буков
09:53 16.10.2026
10 Отрепките са се отчели
09:53 16.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Бамбуков
09:55 16.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Браво!
Изглеждам им твърде чист на някои хора, дето имат непоносимост към чисти хора и имена.
Поздравления, че е устоял на изкушението!
09:55 16.10.2026
15 Елизабет Цветанова пройдохата
09:56 16.10.2026
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