Филип Буков отказал 300 000 евро за реклама на хазарт

Филип Буков заяви, че е отказал оферта на стойност 300 000 евро за реклама на хазарт. Актьорът съобщи за предложението в емоционална публикация в социалните мрежи, предизвикана от реакциите срещу публично заявените му политически позиции.

„Пролетта отказах оферта от 300 000€ за реклама на хазарт“, написа Буков. По думите му през годините е отхвърлял и предложения за реклама на вейпове и балони с райски газ.

„Ако заемеш позиция, си платен бездарник“

В публикацията си актьорът критикува противоречивите очаквания към известните личности. Според него от публичните хора се изисква да имат позиция и да я отстояват, но когато го направят, често стават обект на обиди и обвинения.

„От другата страна чета, че ако заемеш позиция, си платен бездарник, нагаждач, неможач, не разбираш от нищо и трябва да се скриеш някъде“, написа Буков.

Той отрече подкрепата му за определени кандидати да е свързана с финансови облаги или обещания за професионално развитие. Актьорът заяви, че е отказвал предложения да се присъедини към политически партии и да се кандидатира за народен представител.

„Пари от тях не съм взел. Някой пост или други дивиденти няма да получа. Аз държавни средства не съм усвоявал“, посочи Буков.

Твърди, че е участвал безвъзмездно в кампании

Актьорът заяви, че е участвал без заплащане в обществени и благотворителни инициативи. Сред посочените от него кампании са такива срещу хазартната зависимост към Националната агенция за приходите и срещу наркотичната зависимост към Агенция „Митници“.

Буков твърди още, че е подкрепял благотворителни търгове, спортни събития и инициативи за набиране на средства за хора в нужда. По думите му това не е предотвратило обвиненията, че е получавал пари за обществените си ангажименти.

Той разказа, че е бил обвиняван, че е взел пари за кампания на НЗОК, както и за празника на Варна. „Винаги съм се старал да съм добрият пример. И какво получавам!?“, написа актьорът.

„Ще си гледам своя интерес“

В края на публикацията Буков заяви, че след президентските избори възнамерява да промени отношението си към обществените каузи и публичните ангажименти.

„Ще съм тих, удобен, само шеги и закачки ще чувате и виждате от мен и никакви скрупули, когато се отнася до реклами и работни ангажименти“, написа той.

Актьорът добави, че ако няма общество, за което си струва да се бори, ще бъде „егоист, комформист“ и ще търси личната си изгода.

Източник: marica.bg