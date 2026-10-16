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Филип Буков отказал 300 000 евро за реклама на хазарт
  Тема: Известни личности

Филип Буков отказал 300 000 евро за реклама на хазарт

16 Октомври, 2026 09:40 632 19

  • филип буков-
  • хазарт-
  • социални мрежи-
  • политически позиции-
  • благотворителност

Актьорът заяви, че е отхвърлял и предложения за вейпове и райски газ. Той отрече да е получавал пари за политическите си позиции

Филип Буков отказал 300 000 евро за реклама на хазарт - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Филип Буков заяви, че е отказал оферта на стойност 300 000 евро за реклама на хазарт. Актьорът съобщи за предложението в емоционална публикация в социалните мрежи, предизвикана от реакциите срещу публично заявените му политически позиции.

„Пролетта отказах оферта от 300 000€ за реклама на хазарт“, написа Буков. По думите му през годините е отхвърлял и предложения за реклама на вейпове и балони с райски газ.

Филип Буков отказал 300 000 евро за реклама на хазарт

„Ако заемеш позиция, си платен бездарник“

В публикацията си актьорът критикува противоречивите очаквания към известните личности. Според него от публичните хора се изисква да имат позиция и да я отстояват, но когато го направят, често стават обект на обиди и обвинения.

„От другата страна чета, че ако заемеш позиция, си платен бездарник, нагаждач, неможач, не разбираш от нищо и трябва да се скриеш някъде“, написа Буков.

Той отрече подкрепата му за определени кандидати да е свързана с финансови облаги или обещания за професионално развитие. Актьорът заяви, че е отказвал предложения да се присъедини към политически партии и да се кандидатира за народен представител.

„Пари от тях не съм взел. Някой пост или други дивиденти няма да получа. Аз държавни средства не съм усвоявал“, посочи Буков.

Твърди, че е участвал безвъзмездно в кампании

Актьорът заяви, че е участвал без заплащане в обществени и благотворителни инициативи. Сред посочените от него кампании са такива срещу хазартната зависимост към Националната агенция за приходите и срещу наркотичната зависимост към Агенция „Митници“.

Буков твърди още, че е подкрепял благотворителни търгове, спортни събития и инициативи за набиране на средства за хора в нужда. По думите му това не е предотвратило обвиненията, че е получавал пари за обществените си ангажименти.

Той разказа, че е бил обвиняван, че е взел пари за кампания на НЗОК, както и за празника на Варна. „Винаги съм се старал да съм добрият пример. И какво получавам!?“, написа актьорът.

„Ще си гледам своя интерес“

В края на публикацията Буков заяви, че след президентските избори възнамерява да промени отношението си към обществените каузи и публичните ангажименти.

„Ще съм тих, удобен, само шеги и закачки ще чувате и виждате от мен и никакви скрупули, когато се отнася до реклами и работни ангажименти“, написа той.

Актьорът добави, че ако няма общество, за което си струва да се бори, ще бъде „егоист, комформист“ и ще търси личната си изгода.

Източник: marica.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    9 2 Отговор
    Добре е направил Филип Буков,че е отказал 300 000 евро за рекламата на хазарт.

    Коментиран от #8

    09:43 16.10.2026

  • 2 Кофти

    4 5 Отговор
    Гладна кокошка - просо сънува...

    09:45 16.10.2026

  • 3 Някой

    12 0 Отговор
    Ако е вярно... евала!

    09:46 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гонзо

    6 0 Отговор
    Аз пък се съгласих и си ги взех.
    Даже и диплома за 8 клас не ми искаха

    09:52 16.10.2026

  • 8 така е

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "в кратце":

    Той не е взел но много други известни в медииното пространство са взели.

    09:52 16.10.2026

  • 9 Филип Буков

    1 2 Отговор
    Бас ловя, че коментиращите ганки и за 100 лева биха се навили да рекламират хазарт 😉😝

    09:53 16.10.2026

  • 10 Отрепките са се отчели

    0 0 Отговор
    както винаги.

    09:53 16.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Бамбуков

    8 0 Отговор
    Браво на момчето ! Но мършляци като Стоичков, Бербатов, Билалов, Чой и доста други доста богати, но продажни българи с кеф рекламират хазарта !

    09:55 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Браво!

    2 1 Отговор
    Дори аз не бих ги отказала въпреки принципите си.
    Изглеждам им твърде чист на някои хора, дето имат непоносимост към чисти хора и имена.
    Поздравления, че е устоял на изкушението!

    09:55 16.10.2026

  • 15 Елизабет Цветанова пройдохата

    0 0 Отговор
    Започвам работа в прокуратурата в конго

    09:56 16.10.2026

  • 16 д-р Пинокио

    3 1 Отговор
    посмали Буков... сложил си една нула повече. Кой ще ти даде 300 хил за реклама, пък било то и харазрт, да не си Брат Пит или Том Холанд.

    09:59 16.10.2026

  • 17 Квадрат 13

    2 0 Отговор
    Човек с принципи. Ех да имаше повече такива хора. За съжаление са като бялата лястовица. Не всичко е пари.

    10:04 16.10.2026

  • 18 Кучето на Мими 🐕

    2 1 Отговор
    Бравос,Буков е гирой!🦍🥳🤣👍

    10:04 16.10.2026

  • 19 1488

    0 0 Отговор
    а що го четеме тука ?!?

    10:13 16.10.2026