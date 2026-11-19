На 19 ноември светът отбелязва Международния ден на мъжа – дата, посветена на положителния принос на мъжете към семейството, общността и обществото. През 2026 г. глобалната тема е „Бъдещето е за всички“, а акцентът е поставен върху включването, равенството между половете и подкрепата за мъжете и момчетата.

Денят се отбелязва в около 80 държави. В съвременния му вид е учреден през 1999 г. в Тринидад и Тобаго от д-р Джером Тилуксингх, преподавател по история в Университета на Западните Индии. Той избира 19 ноември – рождения ден на своя баща, когото посочва като важен положителен ролеви модел.

Шест цели на инициативата

Сред основните цели на Международния ден на мъжа са насърчаването на положителни ролеви модели, признаването на приноса на мъжете към семейството и обществото, както и обръщането на внимание към тяхното здраве и благосъстояние.

Инициативата поставя още въпроси, свързани с образованието на момчетата, психичното здраве, отношенията между половете и равенството. Петият от шестте основни стълба е формулиран като „подобряване на отношенията между половете и насърчаване на равенството между половете“.

„Когато помагаме на мъжете, жените също печелят. Когато в едно семейство има добър мъж, печелят децата и светът“, казва Джером Тилуксингх.

Организаторите подчертават, че денят не е замислен като противопоставяне на Международния ден на жената, а като повод за разговор за проблемите и отговорностите, които засягат мъжете и момчетата.

Здравето остава сред водещите теми

Британската парламентарна библиотека посочва самоубийствата, психичното здраве и достъпа до медицинска помощ сред ключовите въпроси, свързани с мъжкото благосъстояние. В Англия и Уелс през 2025 г. са регистрирани 17,5 самоубийства на 100 000 мъже срещу 5,5 на 100 000 жени. В Англия очакваната продължителност на живота при раждане за периода 2022–2024 г. е 79,1 години за мъжете и 83 години за жените.

През 2026 г. британското правителство представи първата стратегия за мъжкото здраве в Англия. Документът поставя акцент върху профилактиката, по-лесния достъп до здравни услуги и мерките за психично благополучие.

Денят не е официален празник на ООН

Международният ден на мъжа не фигурира в официалния календар на международните дни на ООН. В същия ден организацията отбелязва Световния ден на тоалетната. Глобалните организатори на мъжкия ден настояват той да получи официално международно признание, но към 2026 г. такова решение няма.

Източници: ndtv.com, time.com