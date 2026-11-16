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Владо Михайлов: Спрях да пия и започнах да карам
  Тема: Известни личности

Владо Михайлов: Спрях да пия и започнах да карам

16 Ноември, 2026 07:49 1 334 7

  • владо михайлов-
  • оста на живота-
  • александър алексиев-
  • атанас христосков-
  • иван владимиров

Актьорът разказа за личните промени, които са му помогнали да напише първия си сценарий и да създаде „Оста на живота“

Владо Михайлов: Спрях да пия и започнах да карам - 1
Снимка: Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

За някои промени човек говори трудно, докато не ги превърне в конкретни действия. За Владо Михайлов това означава да спре да пие, да започне да кара автомобил и да напише първия си сценарий. Актьорът разказа за тези решения в предаването „Тази неделя“ по bTV.

„Аз, да речем, спрях да пия, започнах да карам кола, написах първия си сценарий. Такива неща, за които може би не съм имал смелост“, каза Михайлов.

Лична история зад „Оста на живота“

Михайлов започва снимането на „Оста на живота“ – филм, свързан със смъртта на неговия приятел, психолога Иван Владимиров. Владимиров беше убит след конфликт със свой съсед в София през февруари 2023 г.

Историята обаче няма да бъде разказ за самото престъпление. В центъра са мисията на Владимиров и общите преживявания с Михайлов. Проектът използва личната връзка като отправна точка към по-широк разговор за страховете, избора и пътя към себепознанието.

„Оста на живота“ вече е получил одобрение от Националния филмов център, а сценарият е бил класиран на първо място в съответната конкурсна сесия. Режисьор е Атанас Христосков.

Филм за страха да останеш сам със себе си

В продукцията участва и Александър Алексиев. Той разказа, че работата по филма го е накарала да погледне по-различно на собствените си страхове.

„Този филм на мен лично много ми помогна да осъзная за себе си някакви страхове, които имам, които съм потискал и не съм споделял“, каза Алексиев.

Сред тези страхове той посочи оставането насаме със себе си. По думите му осъзнаването звучи просто, но трудно се постига.

Сюжетът проследява духовен водач и трима негови последователи, които преминават през изпитания по пътя към себепознанието. В края на пътуването един от тях трябва да бъде избран за наследник на водача.

„Оста на живота“ е по кината в България от 13 ноември 2026 г., след като беше представен пред публика в рамките на фестивалната програма. Разговорът за филма поставя акцент не върху трагичния край на Иван Владимиров, а върху вътрешните промени, които неговата история е предизвикала у хората около него.

Източници: plovdiv24.bg, btv.bg


България
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