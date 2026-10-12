Парк фестът в София събира Стефан Вълдобрев и P.I.F

Стефан Вълдобрев, P.I.F. с Владо Михайлов, „СкандаУ“ и Борис Христов ще бъдат част от есенното издание на „Парк фест“ в София. Фестивалът ще се проведе от 15 до 18 октомври в парк „Студентски“, а входът за всички посетители е свободен.
Събитието е включено в Културния календар на Столична община и ще предложи четири дни с целодневна програма. Освен музикални изпълнения са предвидени занимания с изкуство, спорт, творчески ателиета, благотворителни и екологични инициативи, игри и състезания за деца и семейства.
Четири вечери с българска музика
Концертната програма започва на 15 октомври с Тото и Лъчо от „СкандаУ“. Групата се завръща на сцената след тригодишна пауза. На 16 октомври ще пее Борис Христов, на 17 октомври публиката ще чуе Стефан Вълдобрев, а финалът на 18 октомври е поверен на P.I.F. и Владо Михайлов.
В последната фестивална вечер ще прозвучат емблематични песни на Димо, сред които „Приказка“, „Колело“ и „Невидимо дете“. Големите концерти са планирани да започват около 19:30 ч.
Спорт, игри и лунапарк
Сред акцентите в дневната програма са демонстрации по художествена гимнастика и зумба маратон на 17 октомври със Zumba Bulgaria. Организаторите са предвидили още игри, спортни занимания и предизвикателства с награди.
На терена ще бъде разположен и най-големият пътуващ лунапарк в България, което допълва програмата за семейната публика.
Източници: telegraph.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лимонче
12:02 12.10.2026
2 Српскооо
12:05 12.10.2026
3 Хмм
12:28 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Валентин ангелов
12:38 12.10.2026