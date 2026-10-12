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Парк фестът в София събира Стефан Вълдобрев и P.I.F
  Тема: Известни личности

Парк фестът в София събира Стефан Вълдобрев и P.I.F

12 Октомври, 2026 11:44 671 5

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  • стефан вълдобрев-
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  • софия

Есенният фестивал ще се проведе от 15 до 18 октомври в парк „Студентски“ с вход свободен

Парк фестът в София събира Стефан Вълдобрев и P.I.F - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Стефан Вълдобрев, P.I.F. с Владо Михайлов, „СкандаУ“ и Борис Христов ще бъдат част от есенното издание на „Парк фест“ в София. Фестивалът ще се проведе от 15 до 18 октомври в парк „Студентски“, а входът за всички посетители е свободен.

Събитието е включено в Културния календар на Столична община и ще предложи четири дни с целодневна програма. Освен музикални изпълнения са предвидени занимания с изкуство, спорт, творчески ателиета, благотворителни и екологични инициативи, игри и състезания за деца и семейства.

Четири вечери с българска музика

Концертната програма започва на 15 октомври с Тото и Лъчо от „СкандаУ“. Групата се завръща на сцената след тригодишна пауза. На 16 октомври ще пее Борис Христов, на 17 октомври публиката ще чуе Стефан Вълдобрев, а финалът на 18 октомври е поверен на P.I.F. и Владо Михайлов.

В последната фестивална вечер ще прозвучат емблематични песни на Димо, сред които „Приказка“, „Колело“ и „Невидимо дете“. Големите концерти са планирани да започват около 19:30 ч.

Спорт, игри и лунапарк

Сред акцентите в дневната програма са демонстрации по художествена гимнастика и зумба маратон на 17 октомври със Zumba Bulgaria. Организаторите са предвидили още игри, спортни занимания и предизвикателства с награди.

На терена ще бъде разположен и най-големият пътуващ лунапарк в България, което допълва програмата за семейната публика.

Източници: telegraph.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 лимонче

    3 3 Отговор
    Никой не се интересува от дъртаци и умрелоши.

    12:02 12.10.2026

  • 2 Српскооо

    0 3 Отговор
    Искаме Азис

    12:05 12.10.2026

  • 3 Хмм

    2 0 Отговор
    какви хубави песни пееха с Мая и Камен, но с времето се промениха

    12:28 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Валентин ангелов

    0 1 Отговор
    Вълдобрев , е некадърник.

    12:38 12.10.2026