Седмицата започва с кратка магнитна буря

Краткотрайна слаба магнитна буря може да се развие на Земята във вторник, 17 ноември. Вероятността за такъв сценарий е 56%, докато шансът геомагнитната активност да достигне само ниво на смущение е 35%. Вероятността магнитосферата да остане спокойна е 9%, съобщи Лабораторията по слънчева астрономия към Института за космически изследвания на Руската академия на науките.
Очакваното явление е свързано с поток слънчев вятър от малка коронална дупка. Това са области в слънчевата корона, от които излиза по-бърз поток заредени частици. При достигането му до Земята той може временно да разклати магнитното поле на планетата. NOAA посочва, че подобни потоци обикновено предизвикват геомагнитна активност от нисък до умерен клас, макар че точната сила се определя едва при навлизането им в околоземното пространство.
„Утре ще разберем кое е по-силно: човешката интуиция или математическият разчет. Бурята, ако има такава, се очаква да бъде кратка“, заявиха учените.
Слънчевата активност се успокоява
Геомагнитната активност е останала в зелената зона осем поредни дни. Слънчевата активност също е ниска. На 15 ноември са регистрирани четири слаби изригвания, а още едно е отчетено сутринта на 16 ноември.
Това следва период на необичайно чести, но предимно слаби изригвания. На 7 ноември са регистрирани 29 събития по московско време, с което е изравнен рекордът за най-много изригвания за денонощие през XXI век при този начин на отчитане. Всички те са били в една и съща група слънчеви петна с номер 4566. На 8 ноември са отчетени още 28 изригвания, а през първите осем часа на 9 ноември – още 10.
Въпреки големия брой петна на повърхността на Слънцето силни изригвания почти не се наблюдават. Според лабораторията периодът на затишие може да продължи месец или повече. Ако прогнозата за 17 ноември се потвърди, очакваното смущение ще бъде кратко и слабо, а не продължителна или силна магнитна буря.
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