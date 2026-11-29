Слаба геомагнитна буря се очаква в ранните часове на 29 ноември, сочи прогнозата на Националната администрация за океаните и атмосферата на Съединените щати. Най-високият очакван 3-часов индекс Kp е 4,67, което NOAA определя като ниво G1 – слаба магнитна буря.
Meteoagent посочва индекс Kp 2,7 и е направено уточнение за „трета степен“. Тези данни обаче не съвпадат напълно с актуалната прогноза на NOAA, според която активността може да достигне 4,67 Kp между 03:00 и 06:00 UTC. След това се очаква спад до 3,67 Kp, а в периода между 12:00 и 15:00 UTC – до 2,67 Kp.
„В ранните часове на 29 ноември се очакват магнитни бури от клас G1 (слаби) заради влиянието на високоскоростен поток от коронална дупка с положителна полярност“, се казва в прогнозата на NOAA.
Какво показват измерванията
Към 06:00 UTC NOAA отчита оценен Kp индекс 3,33. За сравнение, през предходното денонощие най-високата отчетена стойност е била Kp 5, което вече попада в категорията G1. Прогнозата за остатъка от 29 ноември е за постепенно отслабване на геомагнитната активност – до Kp 2,00 в интервала 15:00-18:00 UTC и около Kp 2,00-2,67 вечерта.
Самият индекс Kp 2,7 показва повишена активност, но не е достатъчен, за да бъде определен като магнитна буря по скалата на NOAA. За ниво G1 обичайният праг е около Kp 5, като при конкретни прогнози NOAA отчита и стойности близо до 4,67 като гранични за слаба буря.
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