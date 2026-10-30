Ноември започва с магнитна буря

Ноември 2026 г. започва с повишена геомагнитна активност, а през следващите седмици се очакват още няколко периода, в които слънчевият вятър може да предизвика смущения в магнитното поле на Земята. Според прогнозата на американския Център за прогнозиране на космическото време (NOAA SWPC) по-активни дни се очертават на 1, 9, 17 и 18 ноември.

Това обаче не означава, че на всички посочени дати непременно ще има магнитни бури. Прогнозата е предварителна и подлежи на промяна в зависимост от развитието на слънчевата активност.

Кога се очакват магнитни бури през ноември 2026 г.?

Според 27-дневната прогноза на NOAA, публикувана на 26 октомври, най-същественото геомагнитно смущение в началото на периода се очаква на 31 октомври, когато е възможна слаба магнитна буря от категория G1.

В актуализираната краткосрочна прогноза се допуска подобна активност и на 1 ноември. Причината е въздействието на високоскоростни потоци слънчев вятър, които достигат Земята от коронални дупки на Слънцето.

За останалата част от разглеждания период NOAA посочва следните дати с вероятност за повишена активност:

1 ноември: възможни условия за слаба магнитна буря G1.

9 ноември: очаква се активна геомагнитна обстановка, но без потвърдена прогноза за магнитна буря.

17–18 ноември: възможно е ново засилване на геомагнитната активност под влияние на слънчевия вятър.

За останалите дни до 21 ноември прогнозата предвижда предимно спокойни или слабо смутени условия. Към 30 октомври все още няма надеждна прогноза за конкретни магнитни бури през последната седмица на ноември.

Каква ще бъде активността на Слънцето?

През ноември се очаква слънчевата активност да остане предимно ниска, но с вероятност за изригвания от клас M. Те са средно силни събития, които при подходящи условия могат да предизвикат краткотрайни нарушения на радиокомуникациите.

Не всяко слънчево изригване обаче води до магнитна буря. За по-сериозно въздействие върху магнитното поле на Земята често е необходимо към планетата да бъде насочено коронално изхвърляне на маса, представляващо огромен облак от намагнетизирана плазма.

Подобни облаци могат да достигнат Земята за приблизително един до няколко дни. Именно затова краткосрочните прогнози са по-надеждни от календарите, които предварително посочват магнитни бури за цял месец.

През ноември допълнителен фактор ще бъдат короналните дупки. Това са области в слънчевата атмосфера, от които се отделя по-бърз слънчев вятър. Когато тези потоци взаимодействат със земната магнитосфера, могат да предизвикат геомагнитни смущения дори без голямо слънчево изригване.

Как се измерва силата на магнитните бури?

Геомагнитната активност се оценява чрез планетарния индекс Kp, който се измерва по скала от 0 до 9. Стойности под 5 не се класифицират като магнитна буря по системата на NOAA.

При Kp 5 се отчита слаба буря G1, а при Kp 6 събитието е от категория G2. По-силните бури достигат G3, G4 и G5, като последната категория обозначава екстремни геомагнитни условия.

Силните магнитни бури могат да повлияят на сателитните системи, GPS навигацията, радиовръзките и при определени обстоятелства на електропреносната инфраструктура. Те също така увеличават вероятността полярното сияние да бъде наблюдавано на по-ниски географски ширини.

В България северното сияние е рядко явление и обикновено изисква значително по-силна геомагнитна активност от очакваните засега слаби смущения.

Влияят ли магнитните бури на човешкото здраве?

Магнитните бури често се свързват с главоболие, умора, нарушения на съня и колебания в кръвното налягане. Научните данни за пряка причинно-следствена връзка между обичайните геомагнитни смущения и подобни симптоми обаче остават ограничени и противоречиви.

Някои наблюдателни изследвания разглеждат възможни зависимости между геомагнитната активност и сърдечносъдовите събития, но резултатите не са достатъчни, за да се твърди, че магнитните бури причиняват конкретни здравословни оплаквания.

За хората на земната повърхност магнитните бури не представляват същия тип радиационен риск, какъвто може да възникне за астронавти или за определени авиационни маршрути при силни слънчеви радиационни събития.