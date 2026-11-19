На Земята е регистрирана втората магнитна буря за ноември. Явлението е достигнало най-слабия клас G1 по петстепенната скала и е отчетено в четвъртък сутринта, съобщи Лабораторията по слънчева астрономия на Института за космически изследвания към Руската академия на науките.

„Основното събитие беше слаба геомагнитна буря — втора за ноември и шеста за есента“, посочват учените. По данни, цитирани от РБК, бурята е продължила около три часа, след което геомагнитните индекси са се върнали в зелената, спокойна зона.

Причината е поток слънчев вятър от малка коронална дупка на Слънцето. Това са области, от които в космоса излиза поток заредени частици с по-висока скорост. Земята е била под въздействието на този поток в продължение на два дни.

През този период скоростта и температурата на слънчевия вятър в близост до планетата са се увеличили умерено. До сутринта на четвъртък обаче показателите на геомагнитното поле са останали в нормалните граници. Според лабораторията бурята е резултат и от натрупания ефект от продължителното въздействие на слънчевия вятър.

Вероятността бурята да се усили е оценена като ниска. Прогнозата за следващото денонощие е за спокойна геомагнитна обстановка, а броят и мощността на слънчевите изригвания започват да намаляват.

Според прогнозата на Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ геомагнитната активност на 19 ноември се очаква да бъде предимно спокойна до неустойчива, без прогноза за нова буря от клас G1 през деня.

Това е шестата магнитна буря от началото на есента. През октомври са отчетени три такива явления, през септември — едно, а най-силното е достигнало ниво G3 в нощта срещу 11 октомври. В края на октомври геомагнитна буря е била свързана и с появата на полярни сияния.