Цеца Ражнатович изнесе двучасов концерт пред 12 000 души в София и направи три биса

Цеца Ражнатович събра около 12 000 почитатели в „Арена 8888“ в София. Концертът на сръбската певица се проведе на 7 ноември и продължи около два часа, в които публиката изпя заедно с нея едни от най-популярните ѝ песни.
Още с появата си на сцената Цеца поздрави зрителите и изпрати въздушни целувки към залата. Феновете я посрещнаха с бурни аплодисменти и транспаранти с надпис „Цеца, България те обича!“. Концертът започна с песента „Белград“.
Хитовете, които изпя
Певицата излезе с елегантен черен костюм, допълнен от специално изработени бижута върху рамото и ръкава. След началото с „Белград“ прозвучаха „Кукавица“, „Трепни“, „Лепи громе мой“, „Пиле“ и „Маскарада“.
През цялото шоу Цеца поддържаше контакт с публиката, която пя и танцува с нея. В програмата бяха включени песни от различни периоди от кариерата ѝ, а атмосферата в залата остана активна до самия край.
Три завръщания на сцената
Кулминацията дойде след края на основната програма. „Още?“, попита певицата, а отговорът на зрителите я върна на сцената не веднъж, а три пъти.
Последната песен за вечерта беше „Трула вишня“. Така концертът в София завърши с три биса и продължителни аплодисменти от публиката.
Преди появата на Цеца на сцената се качи C'est La Vie Live Band, който подгря зрителите с музикална програма. Групата имаше ролята на специален гост в началото на вечерта.
Източници: telegraf.rs, stolica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
15:39 08.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Фен
15:53 08.11.2026
4 Гнусно!
16:05 08.11.2026