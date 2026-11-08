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Цеца Ражнатович изнесе двучасов концерт пред 12 000 души в София и направи три биса
  Тема: Известни личности

Цеца Ражнатович изнесе двучасов концерт пред 12 000 души в София и направи три биса

8 Ноември, 2026 15:36 598 4

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Сръбската певица изпълни хитовете си пред препълнената „Арена 8888“. Концертът продължи около два часа и завърши с „Трула вишня“

Цеца Ражнатович изнесе двучасов концерт пред 12 000 души в София и направи три биса - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Цеца Ражнатович събра около 12 000 почитатели в „Арена 8888“ в София. Концертът на сръбската певица се проведе на 7 ноември и продължи около два часа, в които публиката изпя заедно с нея едни от най-популярните ѝ песни.

Още с появата си на сцената Цеца поздрави зрителите и изпрати въздушни целувки към залата. Феновете я посрещнаха с бурни аплодисменти и транспаранти с надпис „Цеца, България те обича!“. Концертът започна с песента „Белград“.

Хитовете, които изпя

Певицата излезе с елегантен черен костюм, допълнен от специално изработени бижута върху рамото и ръкава. След началото с „Белград“ прозвучаха „Кукавица“, „Трепни“, „Лепи громе мой“, „Пиле“ и „Маскарада“.

През цялото шоу Цеца поддържаше контакт с публиката, която пя и танцува с нея. В програмата бяха включени песни от различни периоди от кариерата ѝ, а атмосферата в залата остана активна до самия край.

Три завръщания на сцената

Кулминацията дойде след края на основната програма. „Още?“, попита певицата, а отговорът на зрителите я върна на сцената не веднъж, а три пъти.

Последната песен за вечерта беше „Трула вишня“. Така концертът в София завърши с три биса и продължителни аплодисменти от публиката.

Преди появата на Цеца на сцената се качи C'est La Vie Live Band, който подгря зрителите с музикална програма. Групата имаше ролята на специален гост в началото на вечерта.

Цеца Ражнатович изнесе двучасов концерт пред 12 000 души в София и направи три биса

Източници: telegraf.rs, stolica.bg


София / България
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  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Баце колко ли е сгънал?🤔

    15:39 08.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Фен

    0 3 Отговор
    Баш лепо, велика певачка .

    15:53 08.11.2026

  • 4 Гнусно!

    0 0 Отговор
    Не не стигат нашите чалгарки, ами и от Сърбия дошла певачка...

    16:05 08.11.2026